エンジニアスポットライトビデオメーカー: 魅力的なリクルートメントビデオを作成
スクリプトからプロフェッショナルなビデオに簡単に変換することで、トップ人材を引き付け、採用を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トップテクノロジー人材や大学卒業生を引き付けたいですか？ あなたの会社の革新的なエンジニアリング文化を強調する45秒のリクルートメントビデオを作成してください。HeyGenのボイスオーバー生成によるダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルが、キャリアの成長とチームスピリットを簡潔に伝え、あなたの機会を非常に魅力的にします。
潜在的なクライアントや営業チーム向けに、最新のエンジニアリングツールを明確にデモンストレーションする30秒の機能スポットライトビデオメーカークリップが必要です。この鮮明でクリーンな説明的な作品は、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に活用し、普遍的な理解を提供し、その主要な機能の自信に満ちた権威ある概要を提供します。
社内チームや新入社員向けに、リードエンジニアの影響力のある旅を祝う90秒のインスパイアリングな社内社員スポットライトビデオを作成してください。この本物で会話的な物語は、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富な選択によって強化され、プロジェクトのマイルストーンとチームの協力を視覚的に捉え、穏やかでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックに設定されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな社員スポットライトビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、ユーザーが魅力的な社員スポットライトビデオやリクルートメントキャンペーンを簡単に制作できるようにします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と、豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなAIアバターでストーリーを生き生きとさせます。
HeyGenは魅力的な機能スポットライトビデオや製品デモを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、魅力的な機能スポットライトビデオや製品デモを作成するための強力なAIビデオメーカーです。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、カスタムブランディングコントロールを追加し、広範なメディアライブラリから要素を統合して、効果的に製品を紹介できます。
HeyGenはどのようなクリエイティブアセットと柔軟な編集機能を提供しますか？
HeyGenは、柔軟な編集機能を備えた包括的なクリエイティブエンジンを提供し、豊富なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリを含みます。ダイナミックなテキストアニメーションでビデオをカスタマイズし、独自のメディアを追加し、自然な音声のボイスオーバーを生成できます。
AIアバターとキャプションはHeyGenでのビデオ制作をどのように強化しますか？
HeyGenは、スクリプトを生き生きとさせる高度なAIアバターとAIテキスト読み上げを利用して、ビデオ制作を大幅に強化します。自動生成された字幕/キャプションは、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、コンテンツをより効果的にします。