小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがどのようにビデオ作成を簡素化するかを紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、モダンなモーショングラフィックスを使用し、自信に満ちたフレンドリーなナレーションを添えます。テキストからビデオへの変換プロセスをリアルなAIアバターと強力なナレーション生成機能を使ってシームレスに行う方法を強調し、HeyGenが究極のオンラインプロモーションビデオメーカーであることを示します。

