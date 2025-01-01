エンゲージメントプロモーションビデオメーカー：キャンペーンを強化

強力なテキストからビデオへの変換を活用し、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーン向けに高品質なプロモーションビデオを簡単に作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがどのようにビデオ作成を簡素化するかを紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、モダンなモーショングラフィックスを使用し、自信に満ちたフレンドリーなナレーションを添えます。テキストからビデオへの変換プロセスをリアルなAIアバターと強力なナレーション生成機能を使ってシームレスに行う方法を強調し、HeyGenが究極のオンラインプロモーションビデオメーカーであることを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを開発し、新製品のローンチに向けた迅速なエンゲージメントを促進します。エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、視覚的に魅力的なストック映像を使用します。HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのあるコンテンツを簡単に制作できる方法を示し、自動字幕/キャプションでメッセージを明確にし、HeyGenを強力なプロモーションビデオメーカーとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケター向けに、インタラクションとブランドの可視性を最大化するための60秒のソーシャルメディア広告を制作します。このビデオはトレンディでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、印象的なテキストオーバーレイと現代的な音楽を特徴とします。HeyGenがどのようにしてエンゲージメントプロモーションビデオメーカー体験を提供し、ユーザーがコンテンツをさまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行えるようにし、AIアバターが各キャンペーンにパーソナライズされたタッチを加える方法を示します。
サンプルプロンプト3
B2Bテクノロジー企業や教育者向けに、複雑な技術的概念を明確に説明する2分間のプロフェッショナルな指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは権威あるクリーンなもので、明確で簡潔なオンスクリーンテキストを特徴とし、洗練された落ち着いたナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターを利用して重要な情報を伝え、正確なナレーション生成と効率的なテキストからビデオへの変換機能でさらに強化し、技術デモンストレーションに最適なプロモーションビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンゲージメントプロモーションビデオメーカーの仕組み

直感的なAIツールを使って、エンゲージメントを促進し、マーケティングキャンペーンを強化する魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオを作成
高度なテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換し、オンラインプロモーションビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。
2
Step 2
AI要素を追加
リアルなAIアバターを取り入れて、メッセージを効果的に伝え、プロモーションビデオを強化し、コンテンツを際立たせます。
3
Step 3
洗練とブランディング
AIビデオエディター内で正確なブランディングコントロールを適用し、ロゴやブランドカラーを統合して、統一感のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと公開
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、エンゲージメントプロモーションビデオメーカーをあらゆるプラットフォームに対応させ、どこでも完璧に見えるようにプロジェクトを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な顧客成功事例を紹介

.

顧客の成功を強調するダイナミックなAIビデオに証言を変換し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエンゲージメントプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなプロモーションビデオを効率的に制作できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターと事前にデザインされたビデオテンプレートにより、コンセプトから完成までのプロセスを簡素化し、優れたオンラインプロモーションビデオメーカーとなっています。

HeyGenはビデオ制作にどのような高度なAI機能を取り入れていますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや強力なナレーション生成などの最先端AIを活用し、テキストを自然な音声でビデオに変換します。このテキストからビデオへの機能は、あらゆるプロモーションビデオのダイナミックなアニメーション制作を大幅に向上させます。

HeyGenを使ってさまざまなマーケティングキャンペーン向けに高品質なプロモーションビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは広範なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供する強力なオンラインプロモーションビデオメーカーであり、さまざまなソーシャルメディアやマーケティングキャンペーン向けに高品質なプロモーションビデオを制作できます。

HeyGenはブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、プロモーションビデオにロゴや特定のカラースキームをシームレスに統合できます。すべてのマーケティングキャンペーンでブランドの一貫性を維持するために、コンテンツを簡単にパーソナライズできます。