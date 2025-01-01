エンゲージメントニュース動画メーカー：インパクトのあるストーリーを作成

AIアバターとダイナミックなアニメーションで魅力的なニュースストーリーを作成し、最大限のオーディエンスエンゲージメントを実現します。

技術に精通したプロフェッショナル向けに、業界の最新情報を伝える洗練されたAIアバターをフィーチャーした、ダイナミックな30秒のニュース動画を作成してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的であり、エネルギッシュで情報豊富なナレーションとモダンな電子音楽を伴い、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、45秒のプロモーション動画を作成し、新製品やサービスを紹介します。この動画は、ダイナミックなテキストアニメーションと高揚感のあるオーケストラ音楽を用いたインスパイアリングなビジュアルストーリーを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを効果的に活用して、簡単に高エンゲージメントの動画を制作します。
カップルが家族や友人と喜びのニュースを共有するための、心温まる60秒のエンゲージメント発表動画を作成してください。美的感覚は温かくロマンチックであり、大切な写真とエレガントなトランジションを組み合わせ、柔らかく感傷的なピアノ音楽を伴います。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、彼らのユニークなラブストーリーを個人的なタッチで語ります。
コンテンツクリエイターやマーケター向けに、TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームで即座に注目を集めることを目的とした、15秒のソーシャルメディアエンゲージメント動画を制作してください。動画はクイックカット、大胆なグラフィック、トレンドのサウンドエフェクトを特徴とし、HeyGenの明確でインパクトのあるボイスオーバー生成を活用して、簡潔な行動喚起を伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンゲージメントニュース動画メーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで魅力的なニュース動画を簡単に作成。スクリプトを視覚的なストーリーに変換し、オーディエンスに共鳴するコンテンツを作りましょう。

Step 1
ニューススクリプトを作成
まず、ニューススクリプトを作成または貼り付けます。私たちのプラットフォームは、このスクリプトを使用して初期の動画を生成し、魅力的なコンテンツの基盤を築きます。スクリプトからのテキスト動画機能を活用します。
Step 2
AIアバターを追加
AIアバターを選択して統合することで、ニュースストーリーに命を吹き込みます。これらのリアルなプレゼンターがコンテンツをナレーションし、動画にダイナミックでプロフェッショナルなタッチを加えます。
Step 3
字幕をカスタマイズ
字幕やキャプションを追加して、最大限のリーチとアクセシビリティを確保します。これにより、多様なオーディエンスに対する視聴者の理解とエンゲージメントが向上します。
Step 4
動画をエクスポート
ニュース動画をエクスポートして作成を完了します。さまざまなアスペクト比と解像度から選択し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化された状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなニュース解説動画を作成

AIを活用して複雑なニュースを魅力的な解説動画に変換し、理解と視聴者の関心を迅速に高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高エンゲージメント動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIエンゲージメント動画メーカーは、ドラッグ＆ドロップエディターを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供することで、プロセスを簡素化します。多様なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenで生成されたエンゲージメント動画をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはエンゲージメント動画をカスタマイズするための豊富なオプションを提供しています。字幕やキャプションを簡単に追加したり、さまざまなボイスオーバー生成オプションから選択したり、音楽を統合したり、ビデオ要素を編集してブランドに合わせることができます。

HeyGenが効果的なAIエンゲージメント動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルな動画を簡単に作成できることで、効果的なAIエンゲージメント動画メーカーとして際立っています。私たちのプラットフォームは、高度なAIを使用してダイナミックなアニメーションを生成し、インタラクティブな要素を組み込み、ストーリーテリングを強化して最大限のオーディエンスエンゲージメントを実現します。

HeyGenの動画エクスポートに対応しているソーシャルメディアプラットフォームはどれですか？

HeyGenは、TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsを含む幅広いソーシャルメディアプラットフォーム向けに高エンゲージメント動画をエクスポートすることをサポートしています。プラットフォームは、異なるプラットフォームに合わせた自動リサイズも提供し、常に最適なコンテンツを保証します。