究極のエネルギーシステム分析ビデオメーカー
複雑なチャートやシミュレーションを魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、リアルなAIアバターを活用して複雑なデータを簡素化します。
HVACの専門家や施設管理者を対象に、詳細なHVAC分析プロセスを示す2分間のチュートリアルビデオを制作してください。ビデオは指導的で落ち着いたナレーションを採用し、ソフトウェアインターフェースの画面録画を含む正確なビジュアルを提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫した音声を提供し、技術用語のアクセシビリティを向上させるために字幕/キャプションを追加します。
再生可能エネルギー分野の教育者や研究コミュニケーター向けに、新しいエネルギーシステムの効率性を強調する1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で活気があり、抽象的な概念を示すために動的なテンプレートを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを統合して迅速なコンテンツ作成を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なインパクトを高めます。
政策立案者や持続可能な開発の専門家向けに、画期的なエネルギー効率モデルを説明する75秒の情報提供ビデオを開発してください。このビデオは自信に満ちたトーンを持ち、アニメーショングラフィックスと画面上のテキストオーバーレイを使用して技術的なポイントを明確にします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して複雑な情報を正確に伝えます。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使ってビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、制作プロセスを効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIアバターを使用して洗練されたビデオを生成し、複雑なビデオ作成を誰でも利用可能にします。
HeyGenは複雑なデータやシミュレーションを説明するビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは複雑なデータや分析を簡素化する魅力的なビデオを作成するのに優れています。アニメーショングラフィックス、画面上のテキストオーバーレイ、画面録画を組み込んで、複雑なチャートやシミュレーションを効果的に伝えることができます。
HeyGenはビデオのブランディングとカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。動的なテンプレート、画面上のテキストオーバーレイ、自動字幕/キャプションを利用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは多様なメディアとエクスポートオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なビデオ作成プラットフォームとして、広範なメディアライブラリとストックサポートを提供します。自身のアセットをプロフェッショナルなストックコンテンツと組み合わせ、最終ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートして異なるプラットフォームに対応させることができます。