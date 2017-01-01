エネルギー安全ビデオメーカー：魅力的なトレーニングを迅速に作成

スクリプトからのテキストを活用して、重要なコンプライアンス研修ビデオを迅速に開発します。

再生可能エネルギープラントの新入社員向けに、重要なエネルギー安全プロトコルを強調した45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な手順を視聴者に案内し、各安全ステップの明確な理解を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
工業環境の一般従業員を対象にした30秒の魅力的なビデオを制作し、重要な職場安全のヒントを素早くかつ重要なリマインダーとして提供します。ダイナミックでやや緊急感のあるビジュアルを使用し、明確で簡潔なナレーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのナレーション生成機能を活用して、インパクトのあるプロフェッショナルな音声体験を作り出します。
サンプルプロンプト2
コンプライアンス研修を担当するマネージャーを対象にした60秒の指導ビデオを開発し、安全研修ビデオの作成がいかに簡単で効果的であるかを示します。美的感覚はプロフェッショナルで指導的なものであり、目立つテキストオーバーレイと安心感のある専門的なトーンを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを紹介し、事前にデザインされた構造がビデオ作成プロセスをどのように効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに、チーム全体に迅速な安全更新を配信するための20秒の簡潔なビデオを作成します。この作品は、モダンでテンポの速いビジュアルと直接的なメッセージング、そして親しみやすく励みになる声を特徴とします。HeyGenというAIビデオメーカーが、さまざまなソーシャルおよび内部プラットフォームに迅速に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単にする方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エネルギー安全ビデオの作成方法

直感的なAIビデオメーカーを使用して、職場の安全を向上させ、コンプライアンスを確保するための魅力的で正確なエネルギー安全研修ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートでプロジェクトを作成
既存のスクリプトを入力してプロジェクトを開始します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、効果的な安全研修ビデオのためのビジュアルナラティブにテキストを変換します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを追加
リアルな「AIアバター」を組み込んで、エネルギー安全コンテンツをナレーションします。外見や動きをパーソナライズし、メディアライブラリからのビジュアルでビデオを豊かにし、指示を明確にします。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
「ナレーション生成」機能を使用して、自然な音声のナレーションでビデオを強化します。さまざまな声と言語から選択し、エネルギー安全メッセージがすべての人に明確に聞こえ、理解されるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
ビデオが完成したら、視聴者に最適な形式で簡単に「エクスポートして配布」します。重要なエネルギー安全情報をさまざまなプラットフォームで簡単に共有し、広範囲に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全トピックを簡素化

複雑なエネルギー安全手順を明確で理解しやすいビデオ形式に分解し、すべての人にとってアクセスしやすく記憶に残る情報にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエネルギー安全ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーであり、魅力的な安全研修ビデオを迅速に制作する力を提供します。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、知識の保持を高め、職場の安全ニーズに対するコンプライアンス研修を確実にします。

HeyGenは効果的な職場安全研修のためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとリアルなナレーション生成を活用して、テキストをプロフェッショナルな職場安全ビデオに変換します。これにより、高品質なコンテンツを持つ効果的な研修ビデオの制作が劇的に効率化されます。

HeyGenは多様な労働力のための多言語安全研修をサポートできますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートと自動クローズドキャプションを提供し、グローバルな労働力のための包括的な安全研修ビデオを簡単に作成できます。ローカライズされたコンテンツを簡単にエクスポートして配布し、全員に届けることができます。

HeyGenは初心者が安全ビデオを作成するのにどれほど使いやすいですか？

HeyGenは、事前の経験がなくても高品質な安全ビデオを作成できるように設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。プラットフォームはプロセスを簡素化し、メッセージに集中し、LMSに簡単に統合してシームレスに配布できるようにします。