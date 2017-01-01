エネルギー効率ビデオジェネレーター：持続可能なコンテンツを迅速に作成
強力なAIアバターを活用して、インパクトのあるストーリーテリングで持続可能性のイニシアチブを推進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ステークホルダーや潜在的なクライアント向けに、企業の持続可能性への取り組みを強調する60秒の説得力のある企業持続可能性ビデオを開発してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、高品質のストック映像と落ち着いたインスピレーションを与えるオーケストラのスコアを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化します。
小規模ビジネスを引き付けるために、革新的な製品がどのようにエネルギー消費を削減するかを劇的に示す30秒のマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、モダンでダイナミックなビジュアル美学を持ち、大胆なグラフィックスとエネルギッシュな音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を効果的に活用してコンテンツを迅速に生成し、明確な字幕/キャプションで補完します。
従業員や学生向けに、個人のカーボンフットプリントを削減するための実践的なステップを紹介する45秒の教育用ショートビデオを作成してください。インフォグラフィックと中立的で情報豊かな声を使用したクリーンで事実に基づくビジュアルアプローチを選択し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で最適な表示を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインパクトのある持続可能性ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと多様なテンプレート＆シーンを使用して「テキストからビデオ」への変換を行い、環境メッセージのための効率的な「オンラインビデオメーカー」として、説得力のある「持続可能性ビデオ」の制作を効率化します。
HeyGenはエネルギー効率のイニシアチブに焦点を当てたビデオコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは効果的な「エネルギー効率ビデオジェネレーター」であり、カスタム「ボイスオーバー生成」と魅力的なビジュアルを使用して、責任あるエネルギー消費に関する「トレーニングビデオ」や「マーケティングビデオ」で複雑なトピックを説明することができます。
HeyGenは気候変動意識を伝えるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、強力な「テキストからビデオ」プラットフォームを通じて詳細な「気候変動意識ビデオ」をサポートし、ユーザーが「字幕/キャプション」を追加し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して「持続可能性のイニシアチブ」に関する強力なストーリーを伝えることを可能にします。
HeyGenのAIビデオ生成を使用することでカーボンフットプリントが低減されますか？
HeyGenを「ビデオ制作」に活用することで、従来の物理的な撮影に関連する「カーボンフットプリント」を大幅に削減できます。当社のデジタル「AIビデオ」プロセスは、従来の方法よりもはるかに「リソース集約度が低く」、グリーンイノベーションに沿っています。