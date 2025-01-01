家庭向けに、エネルギー効率の良い30秒のビデオチュートリアルを作成し、電子機器のプラグを抜くといった簡単な節電のコツを紹介します。ターゲットは実用的なアドバイスを求める一般の家庭所有者です。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、関連性のあるAIアバターがコツを実演し、親しみやすく会話調の音声トーンを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、この魅力的なコンテンツを実現し、持続可能性のビデオを誰にでもアクセス可能にします。

