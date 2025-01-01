エネルギー節約ビデオジェネレーター：持続可能性を高める

魅力的な持続可能性コンテンツを簡単に制作。AIアバターがあなたのエネルギー節約メッセージを生き生きと伝え、時間とリソースを節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若者や学生を対象に、彼らのカーボンフットプリントに寄与する日常の選択を示し、簡単な代替案を提供する45秒のインパクトのあるビデオを開発してください。現代的で魅力的なビジュアル美学を採用し、希望に満ちたトーンで、HeyGenのAIアバターを活用して環境への影響についてのメッセージを語り、擬人化します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、持続可能なエネルギー慣行を採用することの財政的および評判的な利益を強調する60秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、説得力のある明確な配信のためにHeyGenのボイスオーバー生成を使用し、AI持続可能性ビデオメーカーとして位置付けます。
サンプルプロンプト3
オフィスワーカー向けに、サーモスタット設定の最適化やモニターの電源を切るなど、職場での簡単なエネルギー節約方法を詳述する30秒の情報ビデオを設計してください。ビジュアルはクリーンで実用的であり、クリスプなオーディオスタイルで、エネルギー節約ビデオジェネレーターの原則に焦点を当てた迅速なコンテンツ作成のためにHeyGenのテンプレートとシーンを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エネルギー節約ビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルで魅力的な持続可能性ビデオを簡単に作成。環境への影響に関するメッセージをマーケティングやソーシャルメディア向けの魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートを作成
強力な「テキストからビデオ」エディターにスクリプトを貼り付けるか、さまざまなテンプレートから選択してプロジェクトを簡単に開始します。これにより、「持続可能性ビデオ」プロジェクトがスムーズに始まります。
2
Step 2
AIアバターを選択
適切な「AIアバター」を選んでメッセージを生き生きと伝えましょう。「AIビデオ」のために多様な人間やAI生成の声から選択して、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
字幕とビジュアルを追加
「字幕」を自動的に追加してリーチと明確さを向上させます。「環境への影響」に関する重要なポイントを示すために、ライブラリから追加メディアを簡単に統合します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロジェクトを完成させ、「ソーシャルメディア」などのプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で高品質のビデオを「エクスポート」します。あなたの強力なメッセージは、今やオーディエンスに響く準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能性トレーニングを強化

AI駆動のビデオを使用して、エネルギー節約と持続可能な行動に焦点を当てたトレーニングプログラムのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエネルギー節約ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI持続可能性ビデオメーカーとして機能し、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、説得力のあるエネルギー節約ビデオを生成し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは魅力的な持続可能性コンテンツを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なテンプレートとシーンを提供し、ユーザーが高品質なマーケティングビデオや説明ビデオを簡単に生成できるようにします。これにより、影響力のある持続可能性メッセージのコンテンツ作成が加速されます。

HeyGenは私の持続可能性ビデオをグローバルなオーディエンス向けにカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは生成AIを活用してリアルなボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、持続可能性ビデオが多様なオーディエンスに対してアクセス可能で影響力のあるものとなるようにします。

HeyGenのようなAIを使用したビデオ生成はどのように環境への影響を軽減しますか？

HeyGenのAIビデオ生成を利用することで、従来のビデオ撮影、移動、広範な機材の必要性を大幅に削減し、コンテンツ作成に関連するカーボンフットプリントを最小限に抑えます。