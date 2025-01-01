EMTトレーニング説明ビデオメーカー：簡単で魅力的

あなたのEMTトレーニングスクリプトを、リアルなAIナレーションを用いた魅力的な説明ビデオに変換し、強力な指導を実現します。

新しいEMT（救急医療技術者）研修生向けに、重要な患者評価手順を詳細に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、ステップバイステップで、現実的なシナリオとオーバーレイを使用して重要なアクションを強調し、落ち着いた権威あるAIのナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのAIアバターが複雑な医療技術を明確に示す方法を紹介し、将来の救急隊員に効果的なEMTトレーニング説明ビデオメーカーを通じて没入型の学習体験を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
EMTトレーニングプログラムのマネージャーを対象に、プロトコルガイドラインの更新の容易さを示す60秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミック、そしてアップビートで、明確なテキスト説明と魅力的なサウンドトラックを備えています。HeyGenのテンプレートとシーン機能の効率性を強調し、広範な制作時間をかけずに高品質の説明ビデオを迅速に制作できることを示し、忙しいインストラクターにとって強力な説明ビデオメーカーとしてコンテンツ作成を容易にします。
サンプルプロンプト2
潜在的なEMTトレーニング説明ビデオメーカーのユーザー向けに、緊迫した緊急対応シミュレーションに焦点を当てた2分間のデモンストレーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは緊急性があり現実的で、ダイナミックなカメラアングルと音響効果を取り入れてその緊張感を伝え、シナリオを通じて視聴者をガイドする自信に満ちたAIの声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能が、書かれたプロトコルを魅力的なビジュアルトレーニングモジュールに変換し、正確で効果的なコンテンツ配信を可能にする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なEMT専門家向けに、薬剤投与プロトコルの最近の変更をカバーする45秒のクイックアップデートビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはシャープで情報豊か、要点を押さえたもので、迅速なカットとプロフェッショナルなストック映像を使用してエンゲージメントを維持し、直接的で明確なナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、AIビデオジェネレーター用に関連するビジュアルを迅速に組み立てることを可能にし、フィールドの人員にとって最新でアクセスしやすいリフレッシャーを確保する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

EMTトレーニング説明ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、スクリプトからスクリーンまでの制作を迅速に行い、魅力的でプロフェッショナルなEMTトレーニング説明ビデオを作成します。

1
Step 1
開始テンプレートを選択
多様なプロフェッショナルテンプレートライブラリから選択し、EMTトレーニング説明ビデオの作成プロセスを簡単に開始します。
2
Step 2
AIアバターとメディアを追加
リアルなAIアバターを統合し、包括的なメディアライブラリからさまざまなアセットを使用してシーンを豊かにし、コンテンツに命を吹き込みます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
高度なナレーション生成機能を使用して、トレーニングビデオのための自然な音声のAIナレーションを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
強力なビデオエディターを使用して説明ビデオを仕上げ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを適用して、あらゆるプラットフォームに対応するコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでトレーニングのエンゲージメントと保持率を向上

.

ダイナミックでインタラクティブなAI生成トレーニングビデオを通じて、EMTプログラムでの学習者の参加と知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度な説明ビデオメーカーとして機能し、ユーザーがスクリプトを簡単にダイナミックなビデオに変換できるようにします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと包括的な音楽ライブラリを提供し、魅力的なコンテンツを迅速に作成するのを助けます。

HeyGenで作成したビデオにAIナレーションを使用できますか？

はい、HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、強力なAIナレーションを統合して、書かれたスクリプトを自然な音声に変換します。これにより、外部の声優を必要とせずに説明ビデオのプロフェッショナルな品質を向上させます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディター、多様なアニメーション、テキストやキャプションの追加機能を含む強力なクリエイティブツールセットを提供します。これらの機能により、ビデオを広範にカスタマイズし、マーケティング戦略に完全に一致させることができます。

HeyGenはAIアバターを使用した説明ビデオの制作に効果的なプラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを使用して高品質の説明ビデオを制作するために設計された先進的なAIビデオジェネレーターです。これらのアバターをコンテンツに簡単に統合し、魅力的なメッセージを届けることができます。