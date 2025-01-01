新しいEMT（救急医療技術者）研修生向けに、重要な患者評価手順を詳細に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、ステップバイステップで、現実的なシナリオとオーバーレイを使用して重要なアクションを強調し、落ち着いた権威あるAIのナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのAIアバターが複雑な医療技術を明確に示す方法を紹介し、将来の救急隊員に効果的なEMTトレーニング説明ビデオメーカーを通じて没入型の学習体験を提供します。

