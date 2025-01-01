雇用オリエンテーションビデオジェネレーター: 迅速で簡単なオンボーディング
オンボーディングプロセスを効率化しましょう。AIを活用したジェネレーターを使用して、リアルなAIアバターを特徴とするプロフェッショナルな従業員オリエンテーションビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRおよびL&Dの専門家向けに、45秒のクイックアップデートをデザインしてください。新しいポリシー変更を伝えるために、雇用オリエンテーションビデオジェネレーターを使用します。ビデオはクリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルを採用し、控えめなアニメーションと落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせます。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、コンテンツ作成を効率化し、ブランドの一貫性を保つ方法を示してください。
全従業員向けに、更新されたコンプライアンスポリシーに関する90秒の簡潔なトレーニングビデオを作成してください。従業員オンボーディングビデオのリフレッシャーとして設計され、明確で説明的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと関連するストックメディアの例を使用し、自信に満ちた情報提供的なAIボイスでサポートします。詳細なスクリプトを瞬時にビデオに変換するText-to-video機能の力を示し、正確性と効率性を確保してください。
新しい部署に参加するリモートチームメンバー向けに、30秒のパーソナライズされた歓迎メッセージを作成してください。オンボーディングビデオメーカーを利用して、即座に接続を促進します。ビジュアルの美学は温かく招待的で、多様なチームの本物のストック写真と柔らかく心地よい背景音楽を取り入れます。シームレスなボイスオーバー生成機能を活用して、フレンドリーで人間らしいナレーションを追加し、新入社員が即座にチームの一員であると感じられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な新入社員オンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターの豊富な選択肢を提供し、魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を簡素化します。コンテンツを簡単にパーソナライズしてブランドを反映させ、一貫性のあるプロフェッショナルな新入社員体験を確保できます。
HeyGenがHR向けの効率的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、HRおよびL&Dの専門家に最適です。テキストからビデオへの機能とリアルなAIボイスにより、トレーニングビデオの制作プロセス全体を効率化し、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenで従業員オリエンテーションビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、雇用オリエンテーションビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなテンプレートから選択し、ブランドのロゴや色を統合し、豊富なメディアライブラリを活用して、ユニークで魅力的な体験を作り出すことができます。
HeyGenはオンボーディングコンテンツのスクリプトとボイスオーバーの統合をどのようにサポートしますか？
HeyGenはスクリプトからビデオへの機能をシームレスに統合し、書かれたコンテンツを自然なAIボイスで魅力的なビジュアルに変換します。この機能により、プロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に追加し、新入社員オンボーディングビデオが明確で一貫したメッセージを伝えることを保証します。