雇用者ブランディングビデオメーカー: 魅力的な採用ビデオを作成
プロフェッショナルで魅力的な雇用者ブランディングビデオを作成し、優秀な人材を引き付けましょう。強力なAIアバターを活用して、あなたの本物のストーリーを伝えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
初期キャリアのプロフェッショナルを対象に、典型的な仕事の日常を内部から見せる60秒の「一日の生活」ビデオを開発してください。ダイナミックで舞台裏のビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のテキストを使用し、親しみやすい音声トーンを維持します。HeyGenのAIアバターを使用して異なるセグメントを紹介し、私たちの「視覚的アイデンティティ」を視覚的に強化する「魅力的なコンテンツ」を作成します。
目的志向の組織に興味のある人材を対象に、30秒のインスパイアリングなビデオを制作し、私たちの「雇用者ブランド」の核心的な使命と価値を明確に伝えます。ビデオは洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、インパクトのあるグラフィックとシネマティックなBロールを伴い、説得力のある権威あるボイスオーバーを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要なメッセージを迅速に「プロフェッショナル品質のビデオ」に変換します。
LinkedInのようなプラットフォームを閲覧する求職者向けに、15秒のパンチの効いたソーシャルメディア広告を生成し、私たちのユニークな「カスタムブランディングオプション」と利点に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に印象的で、ブランドに一貫したグラフィックとエネルギッシュな音楽トラックを組み込み、明確な行動喚起で締めくくります。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して「迅速なビデオ作成」を実現し、一貫したブランドメッセージを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして優秀な人材を引き付ける魅力的な雇用者ブランディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、企業が魅力的な雇用者ブランディングビデオを迅速に制作するのを支援するAI駆動のビデオ作成プラットフォームです。HeyGenを使用すると、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、企業文化を効果的に紹介し、優秀な人材を効率的に引き付けることができます。
HeyGenはブランドに合った雇用者ブランディングビデオをデザインするためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナル品質でブランドに合った雇用者ブランディングビデオをデザインするための直感的なツールと多様なテンプレートを提供しています。ビジュアルアイデンティティをカスタマイズし、ストック映像を組み込み、簡単な編集ツールを使用して魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenは雇用者ブランディングのための本物の従業員ストーリーを作成するプロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenの革新的なAI機能、スクリプトからのテキストビデオやボイスオーバー生成を含む機能は、雇用者ブランドのための本物の従業員ストーリーの制作を効率化します。これにより、広範な編集ソフトウェアの知識がなくても迅速なビデオ作成が可能です。
HeyGenは雇用者ブランディングコンテンツのカスタムブランディングオプションをどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、ビジュアルアイデンティティをすべての雇用者ブランディングビデオに簡単に適用できます。これにより、すべてのビデオコンテンツが会社のユニークなイメージに完全に一致することが保証されます。