将来の求職者を対象に、活気ある企業文化を紹介する45秒の魅力的な雇用者ブランディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で本物らしく、従業員のインタビューを柔らかく心地よい背景音楽と共にフィーチャーします。HeyGenのボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、これらの「本物の従業員ストーリー」を強化して「優秀な人材を引き付ける」ことを目指します。

