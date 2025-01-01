雇用主ブランディングビデオジェネレーター：今すぐトップタレントを引きつけよう
トップタレントを引きつけ、リクルートメントキャンペーンを強化しましょう。私たちの雇用主ブランディングビデオジェネレーターは、迅速で効果的なコンテンツを提供するダイナミックなビデオテンプレートを提供します。
業界のプロフェッショナル向けに、雇用主ブランドの重要な側面を強調する本物の社員の声をフィーチャーした45秒のビデオを開発します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用し、プロフェッショナルでインタビュー形式のビジュアルと明確な字幕を提供します。
エネルギッシュなAIアバターとカスタマイズ可能なブランド要素を取り入れた、エントリーレベルの候補者にアピールする30秒のダイナミックなリクルートメントキャンペーンビデオをソーシャルメディア向けに制作します。HeyGenのAIアバター機能を活用し、テンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを実現します。
現在の社員向けに、新しい取り組みについての明確なメッセージを伝える90秒の情報豊かな社内コミュニケーションビデオを設計します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使って、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルを簡単に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な雇用主ブランディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIを活用した直感的なビデオ作成プラットフォームを提供することで、プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーは高品質な雇用主ブランディングビデオを迅速に生成できます。簡単な編集ツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、企業文化を簡単に紹介できます。
HeyGenは才能を引きつけ、雇用主ブランドコンテンツを効果的にカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロールや多様なビデオテンプレートを含む強力なブランドカスタマイズオプションを提供し、雇用主ブランドを正確に反映し、ソーシャルメディアでのリクルートメントキャンペーンでトップタレントを引きつける魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenは企業文化や社員の声を紹介するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、自動キャプションを使用して企業文化を強調する本物のビデオを作成する力を提供します。これは、社員の声を引き出し、社内コミュニケーションを強化するのに最適です。
HeyGenはリクルートメントとオンボーディングのためのAIを活用したビデオ作成プラットフォームですか？
はい、HeyGenはリクルートメントとオンボーディングの取り組みを効率化するために特別に設計されたAIを活用したビデオ作成プラットフォームです。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、さまざまなビデオテンプレートを活用してリクルートメントキャンペーンを強化する魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。