エンプロイヤーブランディングジェネレーター: 理想の企業ストーリーを作成

魅力的なブランドアイデンティティをデザインし、スクリプトをダイナミックなビデオに変換して理想的な候補者を引き付けましょう。

起業家や中小企業のオーナー向けに、最先端のエンプロイヤーブランディングジェネレーターがどのようにして瞬時にユニークなブランドアイデンティティを作り出すかを紹介する45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなグラフィックスと自信に満ちたインスパイアリングな音声トラックを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して簡単に実現できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップやマーケティングチームを対象にした60秒のアニメーションビデオを作成し、ロゴデザインとAIロゴジェネレーターの驚くべきクリエイティブな成果を示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテクノロジー志向、魅力的なサウンドトラックとAIアバターが主要な利点を語り、HeyGenの強力なAIアバターフィーチャーを実演します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルやマーケティングマネージャーを対象にした30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、エンプロイヤーブランディングの取り組みで強力なブランド認知を構築するための視覚的コミュニケーションの力を強調します。このビデオは、ポジティブな職場文化の温かく招待的なビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成でシームレスに生成されたプロフェッショナルでフレンドリーなナレーションがバックアップします。
サンプルプロンプト3
HRスペシャリストやコンテンツクリエイター向けに50秒のチュートリアルスタイルのビデオを制作し、シンプルなテキストプロンプトを活用してエンプロイヤーブランディングメッセージを洗練する方法をガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊か、簡単に理解できるもので、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションが最大限のアクセシビリティを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンプロイヤーブランディングジェネレーターの仕組み

AIを活用したデザインツールで、魅力的なビジュアルアイデンティティを簡単に作成し、優秀な人材を引き付け、企業文化を強化します。

1
Step 1
初期コンセプトを作成
テキストプロンプトを使用してエンプロイヤーブランドのビジョンを説明することから始めます。AIが入力を解釈し、強力な画像生成機能を活用して多様なデザインオプションを生成します。
2
Step 2
デザインを選択して洗練
さまざまな生成スタイルを閲覧し、ブランドアイデンティティを最もよく表すオプションを選択します。統合されたブランディングコントロールで色やレイアウトを簡単に調整し、ビジュアル資産を完璧に仕上げます。
3
Step 3
サポート要素を追加
追加の視覚要素でエンプロイヤーブランディングを強化します。メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、コアブランド資産を補完し、視覚的コミュニケーションを強化する適切な画像やグラフィックを見つけます。
4
Step 4
ブランディングパッケージをエクスポート
デザインを最終化し、完全なブランディングソリューションをエクスポートします。さまざまなフォーマットとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートから選択し、すべての商業プロジェクトに対応できるように資産を準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社文化と従業員のストーリーを強調

活気ある会社文化を効果的に紹介し、従業員の成功ストーリーを祝う魅力的なAIビデオを作成し、エンプロイヤーブランドを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエンプロイヤーブランディングの取り組みを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングコントロールを使用して魅力的なビデオを作成し、エンプロイヤーブランディングのための強力な視覚的コミュニケーション戦略を開発し、優秀な人材を引き付けるのに役立ちます。これにより、ブランド認知の構築が促進されます。

HeyGenは強力なブランドアイデンティティの確立にどのように役立ちますか？

HeyGenはビデオコンテンツにおける一貫した視覚的コミュニケーションを通じてブランドアイデンティティを強化します。HeyGenのブランディングコントロールを使用してロゴやブランドカラーを組み込むことで、すべてのクリエイティブな成果物が完全なブランディングソリューションと一致するようにします。

HeyGenは商業プロジェクトのためのユニークな視覚的コミュニケーションを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはテキストプロンプトをダイナミックなビデオに変換することで、さまざまな商業プロジェクトのためのクリエイティブな成果物を可能にします。多様な生成スタイルとAIアバターを活用して、オーディエンスに響くカスタムビジュアルコンテンツを制作できます。

HeyGenはどのようにしてブランドのロゴをビデオコンテンツに統合するのをサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオ制作に会社のロゴと特定のブランドカラーをシームレスに組み込むことができます。この一貫した視覚要素は、すべての視覚的コミュニケーションにおけるブランド認知を向上させるために重要です。