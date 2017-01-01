エンプロイヤーブランディングジェネレーター: 理想の企業ストーリーを作成
魅力的なブランドアイデンティティをデザインし、スクリプトをダイナミックなビデオに変換して理想的な候補者を引き付けましょう。
スタートアップやマーケティングチームを対象にした60秒のアニメーションビデオを作成し、ロゴデザインとAIロゴジェネレーターの驚くべきクリエイティブな成果を示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテクノロジー志向、魅力的なサウンドトラックとAIアバターが主要な利点を語り、HeyGenの強力なAIアバターフィーチャーを実演します。
HRプロフェッショナルやマーケティングマネージャーを対象にした30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、エンプロイヤーブランディングの取り組みで強力なブランド認知を構築するための視覚的コミュニケーションの力を強調します。このビデオは、ポジティブな職場文化の温かく招待的なビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成でシームレスに生成されたプロフェッショナルでフレンドリーなナレーションがバックアップします。
HRスペシャリストやコンテンツクリエイター向けに50秒のチュートリアルスタイルのビデオを制作し、シンプルなテキストプロンプトを活用してエンプロイヤーブランディングメッセージを洗練する方法をガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊か、簡単に理解できるもので、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションが最大限のアクセシビリティを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてエンプロイヤーブランディングの取り組みを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングコントロールを使用して魅力的なビデオを作成し、エンプロイヤーブランディングのための強力な視覚的コミュニケーション戦略を開発し、優秀な人材を引き付けるのに役立ちます。これにより、ブランド認知の構築が促進されます。
HeyGenは強力なブランドアイデンティティの確立にどのように役立ちますか？
HeyGenはビデオコンテンツにおける一貫した視覚的コミュニケーションを通じてブランドアイデンティティを強化します。HeyGenのブランディングコントロールを使用してロゴやブランドカラーを組み込むことで、すべてのクリエイティブな成果物が完全なブランディングソリューションと一致するようにします。
HeyGenは商業プロジェクトのためのユニークな視覚的コミュニケーションを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはテキストプロンプトをダイナミックなビデオに変換することで、さまざまな商業プロジェクトのためのクリエイティブな成果物を可能にします。多様な生成スタイルとAIアバターを活用して、オーディエンスに響くカスタムビジュアルコンテンツを制作できます。
HeyGenはどのようにしてブランドのロゴをビデオコンテンツに統合するのをサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオ制作に会社のロゴと特定のブランドカラーをシームレスに組み込むことができます。この一貫した視覚要素は、すべての視覚的コミュニケーションにおけるブランド認知を向上させるために重要です。