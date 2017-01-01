従業員ウェルネスビデオジェネレーターでチームを活性化
魅力的な従業員ウェルネスビデオを簡単に作成。AIアバターを活用して、効果的なウェルネスのヒントを提供し、チームのエンゲージメントを高めましょう。
HRおよびL&Dプロフェッショナル向けに、デスクでの簡単なストレッチなどのストレス解消法を共有する60秒のプロフェッショナル品質のビデオを開発してください。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いたトーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して明確なナレーションを行い、すべての社員のためにアクセシビリティを向上させる字幕/キャプションを追加します。
新入社員やリモートワーカー向けに、最適なワークステーションのセットアップを説明する30秒の情報ビデオを制作し、エルゴノミクスに焦点を当てます。中立的な色合いで明確なステップバイステップのビジュアルスタイルをデザインし、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を持たせ、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて重要なポイントを効果的に示します。
さまざまなチームベースのウェルネスチャレンジを紹介することで、会社の文化を高める50秒の魅力的なウェルネスビデオを作成してください。ビデオはダイナミックで活気のあるビジュアルスタイルとエネルギッシュな背景音楽を持ち、HeyGenのブランディングカスタマイズを利用して会社の美学に合わせ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム間で簡単に共有できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な従業員ウェルネスビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な従業員ウェルネスビデオを作成する効率的なツールです。これにより、重要なウェルネスのヒントを共有し、健康的な職場を促進するプロセスが簡素化されます。
従業員ウェルネスビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、企業のロゴやカラーを従業員ウェルネスビデオに組み込むための広範なブランディングカスタマイズ機能を提供しています。これにより、企業のアイデンティティに一致した一貫性のあるプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションが実現します。
HeyGenはウェルネスコンテンツ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換、AIボイスオーバー生成などの高度なAI機能を活用しています。これらの強力なAIビデオメーカーのツールにより、複雑なビデオ作成スキルを必要とせずに、魅力的で引き込まれるウェルネスビデオの制作が簡単になります。
HeyGenはHRおよび従業員エンゲージメントビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ウェルネスのヒントやトレーニングコンテンツを含むさまざまなビデオタイプを生成するための直感的なプラットフォームを提供することで、HRビデオの作成を簡素化し、従業員のエンゲージメントを高めます。カスタマイズ可能なテンプレートとAI字幕を使用して、チーム向けにプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作できます。