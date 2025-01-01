ハッピーな職場のためのスマートな従業員ウェルネスジェネレーター

スクリプトからのダイナミックなテキストビデオを使用して、魅力的な職場ウェルネスイニシアチブを瞬時に作成し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マネージャーや中小企業のオーナー向けに60秒の指導ビデオを開発し、カスタマイズ可能なウェルネスプログラムがチーム内の重要なメンタルヘルスサポートのニーズにどのように効果的に対応できるかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは共感的でクリーンなもので、ソフトなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
社内コミュニケーションチームや企業の健康戦略家向けに、従業員の健康とウェルビーイングを積極的に促進する新しい職場ウェルネスイニシアチブを強調する30秒のダイナミックな発表を制作します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して効率的なコンテンツ作成を行い、メディアライブラリ/ストックサポートから関連メディアを取り入れて、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
サンプルプロンプト3
HR部門やL&Dスペシャリストを対象にした50秒のプロモーションビデオをデザインし、Employee Wellness Video Generatorの多様なコンテンツ作成の柔軟性を示します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、HeyGenのユーザーインターフェースを紹介する可能性があり、エネルギッシュなAIボイスオーバーを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、生成されたウェルネスコンテンツがさまざまなプラットフォームに適していることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員ウェルネスジェネレーターの使い方

魅力的なウェルネスプログラムのアイデアを生成し、従業員の健康とウェルビーイングを向上させるための魅力的なビデオコミュニケーションを簡単に作成します。

1
Step 1
プログラムのアイデアを作成
AI Workplace Wellness Program Ideas Generatorを利用して、組織の従業員の健康とウェルビーイングのためのカスタマイズされたイニシアチブを即座にブレインストーミングし、開発します。
2
Step 2
ウェルネスビデオをデザイン
ビデオテンプレートとシーンのライブラリから選択して、メッセージの作成を開始します。スクリプトを簡単に入力して、ウェルネスコミュニケーションの構築を始めましょう。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
多様なAIアバターを使用してビデオを強化し、ウェルネスメッセージを伝えることで、コンテンツをよりダイナミックで親しみやすいものにし、従業員のエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、社内コミュニケーションチャネル全体でシームレスに共有し、すべての従業員に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるウェルネスコンテンツを作成

精神を高揚させ、ポジティブな習慣を促進するモチベーショナルビデオを制作し、メンタルヘルスサポートと全体的な従業員エンゲージメントを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な従業員ウェルネスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーであり、HRチームやウェルネスコーディネーターが魅力的な「従業員ウェルネスビデオ」を迅速かつ効率的に生成するのを支援します。「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して、「従業員のエンゲージメント」を向上させ、「従業員の健康とウェルビーイング」を促進するためのコンテンツ制作を効率化します。

HeyGenはどのようなカスタマイズ可能なウェルネスプログラムをサポートできますか？

HeyGenは、「メンタルヘルスサポート」イニシアチブからフィジカルフィットネスチャレンジまで、多様な「カスタマイズ可能なウェルネスプログラム」のビデオコンテンツを制作することができます。当プラットフォームは、さまざまな「ビデオテンプレート」とブランディングコントロールを提供し、「職場ウェルネスイニシアチブ」が企業の健康戦略に完全に一致するようにします。

HeyGenはウェルネスプログラムの社内コミュニケーションを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な「従業員ウェルネスビデオジェネレーター」として機能し、ウェルネスプログラムに関する「社内コミュニケーション」の重要な情報を簡単に作成し、配信することができます。当社の「AIビデオメーカー」機能には、「ボイスオーバー生成」や「字幕/キャプション」が含まれており、メッセージがすべての従業員に明確かつアクセスしやすいものとなることを保証します。

HeyGenは従業員ウェルネスプログラムのアイデアを生成するツールを提供していますか？

HeyGenの主な機能は強力な「AIビデオメーカー」ですが、その直感的なインターフェースと豊富なメディアライブラリを活用して、「AI Workplace Wellness Program Ideas Generator」のコンセプトを視覚化し、実現することができます。「従業員ウェルネスプログラムのアイデア」を迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、ステークホルダーの賛同を得て、「企業の健康戦略」を強化します。