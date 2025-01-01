社員ウェルカムビデオメーカー: 魅力的なオンボーディングを作成

AIアバターを活用したパーソナライズされたウェルカムビデオで、新入社員のオンボーディング体験を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員を会社の活気ある文化に浸らせるためのエネルギッシュな60秒のビデオを作成し、初期のオンボーディング体験を向上させます。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、モダングラフィックスと活気あるバックグラウンドミュージックを使用し、歓迎的で協力的な環境を反映します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、この魅力的な紹介を効率的に構築し、新しいチームが特別な一員であると感じられるようにします。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、明確でフレンドリーなトーンで初日の重要な情報を伝える、シンプルな30秒の社員ウェルカムビデオを生成します。このビデオは、アニメーションインフォグラフィックに似たモダンでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、プロフェッショナルでありながら温かみのあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要なオンボーディングの詳細をすべての新しいチームメンバーにとって簡単に理解できる形式に効率的に変換します。
サンプルプロンプト3
新しいチームメンバーが会社内での将来の成長とポジティブな貢献についてインスパイアされるように設計された、50秒の高揚感のあるナラティブを新入社員ウェルカムビデオメーカーを使用して作成します。このビデオは、意欲的な社員を対象に、シネマティックなビジュアルスタイルと意欲をかき立てるイメージ、そして自信に満ちたモチベーショナルなナレーションを特徴とし、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックに設定されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームでプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員ウェルカムビデオメーカーの使い方

新入社員向けに魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオを迅速かつ効率的に作成し、初日からオンボーディング体験を向上させます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」の豊富な選択肢から選ぶか、ゼロからビデオを作成することを選択します。これにより、完璧な社員ウェルカムのためのクリエイティブプロセスが始まります。
2
Step 2
AIでメッセージを作成
「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的な音声ナレーションに変換します。ウェルカムメッセージを貼り付けるだけで、魅力的なナレーションを生成します。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
リアルな「AIアバター」を使用してチームを紹介したり、重要な情報を提示したりします。これにより、人間味が加わり、新入社員向けのパーソナライズされたウェルカムビデオがより魅力的で記憶に残るものになります。
4
Step 4
ビデオをブランディングしてエクスポート
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、ビデオが会社のアイデンティティを反映していることを確認します。完成したビデオを簡単にエクスポートし、優れたオンボーディング体験を提供する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされたウェルカムメッセージを届ける

新入社員が初日からチームに参加することに価値を感じ、興奮するような、インスパイアリングでパーソナライズされたウェルカムビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの社員ウェルカムビデオをどのように向上させますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、新入社員向けの非常にパーソナライズされたウェルカムビデオを作成できます。これにより、初期のオンボーディング体験が大幅に向上し、強い第一印象を与えます。

HeyGenは効率的なオンボーディングビデオ作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ機能と自然なナレーション生成を備えたオンボーディングビデオの作成を効率化します。これにより、迅速なコンテンツ制作が可能になり、魅力的な社員ウェルカムビデオの作成プロセスが簡素化されます。

HeyGenは会社のブランディングを取り入れた新入社員ウェルカムビデオをパーソナライズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のブランド要素を社員ウェルカムビデオにシームレスに組み込むことができます。また、アクセシビリティを向上させ、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現するために字幕を追加することも可能です。

HeyGenは社員ウェルカムビデオメーカーとしてどの程度使いやすいですか？

HeyGenは非常に使いやすいように設計されており、直感的なビデオエディターを提供して、魅力的なウェルカムビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、技術的な専門知識に関係なく、すべての新入社員にスムーズで影響力のあるオンボーディング体験を保証します。