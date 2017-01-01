新入社員向けに設計された90秒のオンボーディングビデオを作成し、社内CRMシステムの「従業員ウォークスルービデオジェネレーター」として機能させます。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルなものにし、HeyGenのAIアバターを使用してユーザーをインターフェースに案内します。音声は明瞭で魅力的なボイスオーバー生成を特徴とし、新しいチームメンバーがシステムのコア機能とワークフローを迅速に把握できるようにします。

