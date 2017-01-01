従業員ウォークスルービデオジェネレーターで簡単なオンボーディング
スクリプトからのテキストからビデオを活用して、強力なビデオドキュメンテーションで社内トレーニングとオンボーディングを革新し、迅速なコンテンツ作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の技術スタッフを対象に、四半期ごとの内部データ分析プラットフォームのアップデートを詳細に説明する2分間の説明ビデオを制作します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルと、スクリプトナレーションからの簡潔なテキストからビデオを組み合わせて、新機能を明確に文書化し、構造化された情報提供を行うことを目的としています。字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保します。
社内ポータルを通じて技術サポートチケットを提出する方法を示す60秒のチュートリアルビデオをデザインします。この「チュートリアルビデオ」コンテンツは全従業員向けであり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、シンプルでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。音声は直接的なボイスオーバー生成で、簡単に理解できるようにし、一般的な問題に対する効果的なビデオドキュメンテーションとして機能します。
社内コミュニケーションツールの新しい高度な検索機能のベストプラクティスを紹介する45秒の「従業員ウォークスルービデオジェネレーター」を開発します。チームリーダーや部門スタッフを対象とし、クリアでプロフェッショナルなビジュアル美学を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオを使用して正確な指示を提供し、さまざまな社内プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術的なウォークスルービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な従業員ウォークスルービデオに変換することで、ビデオ作成を簡素化します。AIアバターとAI生成のボイスオーバーを使用し、直感的なドラッグアンドドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えており、複雑なプロセスを説明するためのプロフェッショナルなビデオドキュメンテーションの制作を簡単かつ効率的に行えます。
HeyGenはチュートリアルビデオにAIアバターと画面録画を統合できますか？
はい、HeyGenはAIアバターをビデオにシームレスに組み込むことができ、コンテンツに命を吹き込みます。また、画面録画機能を利用してソフトウェアやプロセスを効果的にデモンストレーションすることができ、包括的なチュートリアルビデオやステップバイステップのユーザーガイドに最適です。
HeyGenは社内トレーニングとオンボーディングビデオの開発にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、AIによる自動生成スクリプトとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、インパクトのある社内トレーニングとオンボーディングビデオを迅速かつ簡単に作成する力をチームに与えます。これにより、組織は時間を節約し、リモートチーム向けに一貫した高品質のビデオドキュメンテーションを確保できます。
HeyGenで作成したビデオドキュメンテーションをユーザーはどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenを使用すると、ユーザーはビデオドキュメンテーションを広範にカスタマイズできます。さまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、ブランドのロゴや色を追加し、アニメーションを統合し、自動生成されたキャプションを含めて、コンテンツを洗練され、どのようなオーディエンスにもアクセスしやすくすることができます。