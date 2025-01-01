社員ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングとオンボーディングを作成
プロフェッショナルな社員ビデオでL&Dプログラムを変革。AIアバターを活用してエンゲージメントと知識の保持を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業プロフェッショナルやマーケティングチーム向けに、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、45秒のダイナミックなマーケティングプロモをデザインします。ビデオはモダンでクリーンなグラフィカルスタイルを採用し、エネルギッシュなナレーションとアップビートな音楽で新製品の特徴を強調し、効果的なビジネスビデオメーカーとして機能します。
潜在的なクライアントをターゲットにした、目を引くブランドビジュアルを取り入れた30秒のソーシャルメディア用説明ビデオを制作します。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なイメージを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で最適なプレゼンテーションを確保し、簡潔なナレーションとトレンドのオーディオで補完します。
HR部門やL&Dマネージャー向けに、新しい会社方針やトレーニングモジュールに焦点を当てた60秒の情報ビデオを開発します。このビデオは、プロフェッショナルなナレーションと落ち着いた背景音楽を備えた洗練された親しみやすいビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して効率的なコンテンツ作成を行い、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、L&DプログラムのためのAI駆動のビデオ作成を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI駆動のビデオ作成プロセスを強化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用してビデオ作成を簡素化し、テキストやプロンプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。私たちのプラットフォームは強力なビデオメーカーとして機能し、クリエイティブなワークフローとマルチメディア作成の取り組みを効率化します。
HeyGenはアニメーションビジネスビデオのためにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは幅広いAIアバターとアニメーションツールを提供し、複雑なソフトウェアを使用せずに魅力的でアニメーション化されたビジネスビデオを作成する力を与えます。プロンプトから簡単にビデオを生成し、ユニークなビデオストーリーテリングのためにあらゆる側面をカスタマイズできます。
HeyGenはビジネスビデオを迅速に作成するためのリソースを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートと豊富なストックメディアのライブラリを提供し、ビジネスビデオメーカーのニーズを加速させます。これにより、説明ビデオやマーケティングプロモのような高品質のコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはクリエイティブなビデオプロジェクトでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenはカスタムロゴやカラーパレットを含む包括的なブランディングコントロールを通じて、クリエイティブなビデオプロジェクトがブランドアイデンティティに一致するようにします。これにより、すべてのビデオコンテンツでブランドの独自の外観を保存するのに役立ちます。