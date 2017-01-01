従業員スキルアップビデオメーカー：AIでチームのスキルを向上
AIアバターを活用して、従業員の成長を促進する魅力的なトレーニングビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なチームメンバーを対象にした30秒のダイナミックなマイクロラーニングセグメントを開発し、新しいソフトウェアアップデートの知識共有を促進します。このビデオは、活気に満ちた魅力的なアニメーションビジュアルスタイルを採用し、AIアバターによる簡潔でプロフェッショナルな声のナレーションを補完し、迅速な学習のための一貫性のある親しみやすいプレゼンテーションを保証します。
L&Dチーム向けに、従業員の成長を促進する魅力的なトレーニングモジュールを作成するためのベストプラクティスを示す45秒の洞察に満ちた指導ビデオを制作します。美的感覚はスリークでインフォグラフィックスタイルであり、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確な自動生成された字幕/キャプションを特徴とし、アクセシビリティと情報保持を向上させます。
現在の従業員向けに、更新された技術手順に関する90秒の情報提供トレーニングビデオを設計し、効果的な従業員の成長とスキルアップのための重要なステップを強調します。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的であり、スクリーン録画を組み込む可能性があり、正確なプロフェッショナルな声のナレーションでサポートされ、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して効率的で洗練された制作を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員の成長とスキルアッププログラムを強化できますか？
HeyGenは、L&Dチームが従業員の成長とスキルアップのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのを支援します。AIアバターと自然な声の生成を利用して、効果的な学習と成長を促進するプロフェッショナルなマイクロラーニングコンテンツを制作します。
HeyGenはトレーニングコンテンツのための効率的なAIビデオジェネレーターとして何が優れていますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターでトレーニングビデオの作成を簡素化します。スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換し、迅速に声のナレーションを生成し、豊富なビデオテンプレートライブラリを活用して知識共有のための制作プロセスを効率化します。
HeyGenはオンボーディングのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームがオンボーディングのための非常に魅力的なトレーニングビデオを制作するのを支援するように設計されています。リアルなAIアバターを活用し、字幕/キャプションを簡単に追加してアクセシビリティを向上させ、効果的な知識共有を促進します。
HeyGenは企業トレーニング資料のブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオが企業のアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーなどの要素をカスタマイズし、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを利用して、すべての従業員スキルアップコンテンツで一貫した外観を維持します。