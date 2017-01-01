社員スキルアップ動画ジェネレーター：迅速なトレーニング作成

AIアバターを活用して、数分で魅力的なトレーニング動画を作成し、社員のスキルアップを加速させます。

新入社員向けに、複雑な新しいCRMシステムの初期設定と基本的なナビゲーションを効果的に案内する、1分間の説明動画を作成することを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、画面上のデモンストレーションと、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが指示を伝えることで、社員のオンボーディングにおける歓迎と明確な導入を保証します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員を対象にした2分間のコンプライアンス研修動画を開発し、最新のデータプライバシー規制とベストプラクティスを説明します。ビジュアルプレゼンテーションは権威あるものでありながら、わかりやすく、明確なグラフィックスと重要なテキストのハイライトを組み込み、理解とアクセスのしやすさを高めるために正確な字幕を補完します。
サンプルプロンプト2
ITスタッフや上級ユーザー向けに、最新の社内ツールのソフトウェアインストールプロセスを詳細に説明する90秒の技術研修動画を制作します。この動画には鮮明な画面録画とコンテキストに応じたポップアップテキストを含め、スクリプトからのテキストを動画に変換することで、技術研修動画の迅速な更新を可能にします。
サンプルプロンプト3
L&Dチームやキャリアアップを目指す社員向けに、現代のダイナミックな職場環境における継続的な社員スキルアップの利点を力強く強調する45秒の社内コミュニケーション動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくインスピレーションを与えるものであり、多様なテンプレートとシーンを活用して、さまざまな学習パスと成功事例を紹介し、AIビデオプラットフォームの成長促進における多様性を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員スキルアップ動画ジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームで、L&Dチームがプロフェッショナルで魅力的なトレーニング動画を迅速に作成し、継続的な社員の成長を促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームにトレーニングスクリプトを貼り付けてください。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能が、コンテンツを瞬時に動画ストーリーボードに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、スキルアップモジュールの顔にします。ブランドのトーンに合わせて声とスタイルをカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れ、ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを適用して、統一感のある外観を作り上げます。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して最終ファイルを生成します。さまざまなプラットフォームで魅力的なトレーニングコンテンツを簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングの効率化

コンプライアンスや技術的なプロセスのような複雑なテーマを、明確で簡潔で魅力的な動画レッスンに簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員スキルアップのための技術研修動画の作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、L&Dチームが包括的な技術研修動画を制作するのを支援します。ユーザーはカスタマイズ可能なスクリプトをAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して魅力的な動画コンテンツに変換し、効率的な社員スキルアップを実現します。HeyGenはまた、アクセシビリティと理解を向上させるために自動字幕とキャプションをサポートしています。

HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と統合して、シームレスなコンテンツ配信を実現できますか？

はい、HeyGenは強力なLMS統合を目的として設計されており、トレーニング動画を既存の社員スキルアッププログラムに直接配信することができます。この機能により、コンテンツの配信と追跡が効率化され、SCORMなどのフォーマットをサポートして、L&Dチームにとっての互換性と使いやすさを保証します。HeyGenはまた、グローバルなリーチのために多言語ビデオプレーヤーをサポートしています。

HeyGenはどのようなAI機能を提供して、魅力的で多様な動画コンテンツを作成しますか？

HeyGenは、エンドツーエンドの動画生成のための包括的なAI機能を提供しており、多様なAIアバターとスクリプトからの高度なテキストから動画への機能を含んでいます。ユーザーは複数の言語でAIボイスオーバーを活用し、豊富なメディアライブラリからプロフェッショナルなテンプレートを利用して、社員のオンボーディングからコンプライアンス研修まで、さまざまな用途に対して非常に魅力的な動画コンテンツを作成できます。

HeyGenはどのようにしてL&Dチームが迅速なトレーニング配信とコスト削減を達成するのを支援しますか？

HeyGenは、従来の動画制作に必要な時間とリソースを大幅に削減することで、L&Dチームが迅速なトレーニング配信を加速させるのを支援します。その直感的なAIビデオジェネレーターにより、簡単な更新と迅速なコンテンツ制作が可能となり、従来の動画制作方法と比較して大幅なコスト削減と時間節約を実現します。この効率性は、継続的な社員の成長をサポートします。