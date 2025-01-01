社員更新ビデオジェネレーター: 内部コミュニケーションのためのAI
シームレスなテキスト-to-ビデオ機能でプロフェッショナルな内部ビデオを迅速に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRおよびトレーニングマネージャーを対象とした2分間の指導ビデオをデザインし、生のスクリプトコンテンツを迅速に「トレーニングビデオ」に変換する方法を示してください。ビジュアルの美学はフレンドリーで企業的なもので、画面録画とシンプルなグラフィックを組み合わせ、温かく励ましの声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能の効率性を強調し、高品質な教育コンテンツの作成をサポートします。
ソフトウェアエンジニアおよびシステムアーキテクト向けに、APIを通じた「エンドツーエンドビデオ生成」の自動化プロセスを詳細に説明する60秒の技術概要を開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで情報豊富にし、アニメーション化されたデータフローと技術図を特徴とし、正確で権威ある声を使用します。HeyGenがシームレスな統合を可能にし、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供する方法を強調します。
「内部コミュニケーション」プラットフォームの新機能を詳述するために、グローバルコミュニケーションチームリーダー向けの45秒の発表ビデオを作成してください。「ローカリゼーション」機能に焦点を当て、ビジュアルスタイルはモダンで包括的にし、多様なグローバルチームを紹介し、自信に満ちた多言語の音声トラックを使用します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に利用して言語の多様性を示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに高品質なコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはさまざまなビジネスコミュニケーションのニーズに対応できますか？
もちろんです。HeyGenは内部コミュニケーション、オンボーディングビデオ、社員更新、トレーニングビデオに最適な多用途プラットフォームです。テンプレートとシーンの幅広い選択肢とブランディングコントロールを組み合わせることで、コンテンツが組織のスタイルに合致することを保証します。
HeyGenはビデオ制作にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供し、スクリプトから直接音声コンテンツを生成できます。高度なボイスオーバー生成と自動字幕生成と組み合わせることで、HeyGenはグローバルな視聴者に向けてアクセス可能で洗練されたビデオを提供します。
HeyGenはビデオで企業のブランディングを維持できますか？
HeyGenはカスタムロゴ、ブランドカラー、フォントをビデオに直接組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、社員更新から営業支援コンテンツまで、すべてのコミュニケーションで一貫したブランド表現が保証されます。