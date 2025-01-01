社員向け最新情報ビデオメーカー：社内コミュニケーションを強化
チームを簡単に引き込む。AIアバターを使用して、すべてのメッセージをパーソナライズし、会社全体の最新情報を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けの60秒間のオンボーディングビデオを開発し、温かくフレンドリーで歓迎的なトーンでデザインします。視覚的に魅力的なシーンとクイックカット、画面上のテキストを組み合わせ、穏やかでインスパイアリングな音楽をサポートに、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、会社の重要な価値観を効果的に紹介します。
マーケティング部門向けの30秒間の社員トレーニングビデオを制作し、新しいソフトウェア機能に焦点を当て、情報豊かで簡潔かつアクション指向のビジュアルスタイルを採用します。明確なナレーションと必要な画面上のテキストを特徴とし、HeyGenの自動字幕機能を使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
最近のプロジェクトのマイルストーンを祝うための20秒間の社内チーム向けの企業文化ビデオを生成し、活気に満ちた色彩とクイックトランジションを伴う熱狂的で祝祭的なビジュアルダイナミックな美学を採用し、遊び心のあるアップリフティングな音楽を伴わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、シンプルなスクリプトから効率的に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、クリエイティブなビデオ制作を効率化します。AIアバターと強力なテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、個人的なクリエイティブエンジンとして機能します。
HeyGenで作成したビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントを使用してビデオを完全にカスタマイズできます。多様なビデオテンプレートと豊富なストックメディアライブラリを活用して、ブランドの美学に完璧にマッチさせましょう。
HeyGenが社内コミュニケーションのための効率的な社員向け最新情報ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、すぐに使えるビデオテンプレートとAIアバターを提供することで、社員向け最新情報ビデオメーカーとして優れています。これにより、チームはプロフェッショナルな品質のコンテンツを社員のオンボーディングや会社の最新情報のために、広範なビデオ編集なしで制作することができます。
基本的なビデオ編集を超えて、HeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供して魅力的なストーリーテリングを可能にしますか？
HeyGenは、クリエイティブな機能のスイートを提供して魅力的なビデオストーリーテリングを可能にします。AIスクリプトサポートを活用し、ダイナミックなナレーションを生成し、アニメーション効果やトランジションで物語を強化し、豊富なストックメディアライブラリと統合されています。