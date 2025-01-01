社員向け最新情報ビデオメーカー：社内コミュニケーションを強化

チームを簡単に引き込む。AIアバターを使用して、すべてのメッセージをパーソナライズし、会社全体の最新情報を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けの60秒間のオンボーディングビデオを開発し、温かくフレンドリーで歓迎的なトーンでデザインします。視覚的に魅力的なシーンとクイックカット、画面上のテキストを組み合わせ、穏やかでインスパイアリングな音楽をサポートに、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、会社の重要な価値観を効果的に紹介します。
サンプルプロンプト2
マーケティング部門向けの30秒間の社員トレーニングビデオを制作し、新しいソフトウェア機能に焦点を当て、情報豊かで簡潔かつアクション指向のビジュアルスタイルを採用します。明確なナレーションと必要な画面上のテキストを特徴とし、HeyGenの自動字幕機能を使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
最近のプロジェクトのマイルストーンを祝うための20秒間の社内チーム向けの企業文化ビデオを生成し、活気に満ちた色彩とクイックトランジションを伴う熱狂的で祝祭的なビジュアルダイナミックな美学を採用し、遊び心のあるアップリフティングな音楽を伴わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、シンプルなスクリプトから効率的に作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員向け最新情報ビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオ制作で社内コミュニケーションを効率化。魅力的な社員向け最新情報、発表、トレーニング資料を簡単に生成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
社内コミュニケーション用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。これにより、社員向け最新情報のための構造化された基盤が提供され、迅速に始めることができます。
2
Step 2
AIアバターでコンテンツを追加
テキストを入力すると、AIアバターがメッセージをナレーションします。カスタム画像、ビデオ、豊富なライブラリからのストックメディアを追加して、内部メッセージをさらに生き生きとさせましょう。
3
Step 3
会社のブランディングを適用
ブランディングコントロールを使用して、一貫した会社のイメージを維持します。ロゴ、特定の色、承認されたフォントを簡単に適用し、すべての社員向け最新情報が組織のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
プロフェッショナルなナレーションでビデオをエクスポート
高品質のナレーション生成と自動的に追加された字幕を含む最終的な社員向け最新情報ビデオを生成します。さまざまなフォーマットで洗練されたビデオをエクスポートし、すべての内部チャネルで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な会社の最新情報を届ける

社員を刺激し、情報を提供する影響力のある会社全体の発表や文化的なビデオを作成し、つながりのあるポジティブな職場を育みます。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、クリエイティブなビデオ制作を効率化します。AIアバターと強力なテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、個人的なクリエイティブエンジンとして機能します。

HeyGenで作成したビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントを使用してビデオを完全にカスタマイズできます。多様なビデオテンプレートと豊富なストックメディアライブラリを活用して、ブランドの美学に完璧にマッチさせましょう。

HeyGenが社内コミュニケーションのための効率的な社員向け最新情報ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、すぐに使えるビデオテンプレートとAIアバターを提供することで、社員向け最新情報ビデオメーカーとして優れています。これにより、チームはプロフェッショナルな品質のコンテンツを社員のオンボーディングや会社の最新情報のために、広範なビデオ編集なしで制作することができます。

基本的なビデオ編集を超えて、HeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供して魅力的なストーリーテリングを可能にしますか？

HeyGenは、クリエイティブな機能のスイートを提供して魅力的なビデオストーリーテリングを可能にします。AIスクリプトサポートを活用し、ダイナミックなナレーションを生成し、アニメーション効果やトランジションで物語を強化し、豊富なストックメディアライブラリと統合されています。