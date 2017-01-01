シームレスな社内コミュニケーションのための社員更新動画ジェネレーター

AIアバターを使用して、社員トレーニングやオンボーディングのための素晴らしい動画を制作します。

全社員を対象とした30秒の重要な社内コミュニケーション更新のために、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを想像し、明るく元気なバックグラウンドミュージックを添えて、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を利用して、重要なメッセージを効率的に魅力的な動画に変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員は、フレンドリーでモダンなビジュアル美学を備えた45秒の歓迎オンボーディング動画を喜ぶでしょう。プロフェッショナルなAIアバターが明確なナレーションを提供し、HeyGenのAIアバターを使用してシームレスに統合され、初めての印象を忘れられないものにします。
サンプルプロンプト2
既存のスタッフ向けに設計された60秒の情報豊かな社員更新動画は、新しい会社方針を明確に説明し、クリーンなグラフィックスと権威あるナレーションを備え、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、理解しやすく影響力のあるプレゼンテーションを簡単に構築します。
サンプルプロンプト3
特定の部門やチームを対象にした30秒のダイナミックな動画で貴重なヒントを迅速に共有し、視覚的に魅力的で簡潔なスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを添えて、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、メッセージが効果的に伝わるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員更新動画ジェネレーターの使い方

AIアバターとテキスト動画技術を活用して、魅力的な社員更新動画を簡単に作成し、社内コミュニケーションを最大限に効果的にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成するか、AIによる自動生成スクリプトを利用して、社員更新コンテンツを迅速に作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、カメラを必要とせずに人間味を加えたナレーションを行います。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用して、会社のメッセージを一貫させた動画を強化します。
4
Step 4
エクスポートと配信
最終的な社員更新動画をさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべての社内コミュニケーションチャネルでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある社内更新の提供

.

インスピレーションを与える情報豊かな社内コミュニケーションや社員更新を生成し、チームのエンゲージメントとモチベーションを維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画制作プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、多様なテンプレートとシーン、プロンプトネイティブ動画制作を提供することで、動画制作プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーはクリエイティブな資産を視覚的にインパクトのある洗練された動画に簡単に変換できます。

HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディング動画を制作するために利用できますか？

はい、HeyGenは新入社員向けのインパクトのある動画コンテンツを制作するための理想的なオンボーディング動画メーカーです。企業はカスタマイズ可能なボイスオーバー、AIアバター、アニメーションキャラクターを活用して、個別化された効果的な社員トレーニングとオンボーディング資料を開発できます。

HeyGenは高度な動画カスタマイズとブランディングにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なボイスオーバー、自動字幕、包括的なブランディングコントロールを提供し、動画をブランドアイデンティティに完全に合わせることができます。ユーザーはPDF、スライド、ドキュメント、ウェブページを簡単に動画に変換し、すべてのコンテンツが一貫してプロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに動画をローカライズするのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、140以上の言語に動画を翻訳することで簡単なローカライズを可能にします。この広範な言語サポートとユーザーフレンドリーなインターフェースを組み合わせることで、制作された素晴らしい動画が世界中の多様なオーディエンスに効果的に届き、エンゲージメントを高めることができます。