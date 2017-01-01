シームレスな社内コミュニケーションのための社員更新動画ジェネレーター
AIアバターを使用して、社員トレーニングやオンボーディングのための素晴らしい動画を制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員は、フレンドリーでモダンなビジュアル美学を備えた45秒の歓迎オンボーディング動画を喜ぶでしょう。プロフェッショナルなAIアバターが明確なナレーションを提供し、HeyGenのAIアバターを使用してシームレスに統合され、初めての印象を忘れられないものにします。
既存のスタッフ向けに設計された60秒の情報豊かな社員更新動画は、新しい会社方針を明確に説明し、クリーンなグラフィックスと権威あるナレーションを備え、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、理解しやすく影響力のあるプレゼンテーションを簡単に構築します。
特定の部門やチームを対象にした30秒のダイナミックな動画で貴重なヒントを迅速に共有し、視覚的に魅力的で簡潔なスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを添えて、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、メッセージが効果的に伝わるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画制作プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、多様なテンプレートとシーン、プロンプトネイティブ動画制作を提供することで、動画制作プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーはクリエイティブな資産を視覚的にインパクトのある洗練された動画に簡単に変換できます。
HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディング動画を制作するために利用できますか？
はい、HeyGenは新入社員向けのインパクトのある動画コンテンツを制作するための理想的なオンボーディング動画メーカーです。企業はカスタマイズ可能なボイスオーバー、AIアバター、アニメーションキャラクターを活用して、個別化された効果的な社員トレーニングとオンボーディング資料を開発できます。
HeyGenは高度な動画カスタマイズとブランディングにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なボイスオーバー、自動字幕、包括的なブランディングコントロールを提供し、動画をブランドアイデンティティに完全に合わせることができます。ユーザーはPDF、スライド、ドキュメント、ウェブページを簡単に動画に変換し、すべてのコンテンツが一貫してプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに動画をローカライズするのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、140以上の言語に動画を翻訳することで簡単なローカライズを可能にします。この広範な言語サポートとユーザーフレンドリーなインターフェースを組み合わせることで、制作された素晴らしい動画が世界中の多様なオーディエンスに効果的に届き、エンゲージメントを高めることができます。