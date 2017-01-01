社員トレーニングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成し、定着率を向上させます。当社のプラットフォームは強力なAIアバターを活用し、L&Dチームの制作を簡素化します。
全社員を対象とした90秒のコンプライアンス研修ビデオを制作し、重要な情報をフォーマルでありながら理解しやすい形で提示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して構造を整え、明確な字幕/キャプションを組み込み、テキストからビデオへのスクリプトによる自信に満ちたボイスオーバーを使用して、研修ビデオの正確性を確保します。
経費申請のプロセスを説明する2分間のハウツートレーニングビデオを設計し、非常に指導的で詳細なプレゼンテーションを目指します。ビジュアルスタイルは直接的で明確であり、AIアバターを使用して各ステップを正確なボイスオーバー生成で案内し、しばしば複雑なタスクを簡単でわかりやすくするためにトレーニングビデオを作成します。
新製品の主要機能を強調し、興奮と自信を育むために設計された45秒の活気あるセールスイネーブルメントビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、メディアライブラリから多様な要素を活用し、スクリプトから生成された魅力的なボイスオーバーを使用して、異なるプラットフォーム間で簡単に変換できるトレーニングビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な社員トレーニングビデオメーカーとして設計されたAIビデオプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に作成し、L&Dチームの制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使用して魅力的なトレーニングビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを活用して、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成することができます。これにより、コンテンツが注目を集め、重要な情報を効果的に伝えることができ、トレーニングの影響力が高まります。
HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは多様なトレーニングビデオソフトウェアであり、社員のオンボーディング、セールスイネーブルメント、コンプライアンス研修、詳細なハウツートレーニングビデオなど、幅広いコンテンツに最適です。当社のプラットフォームは、さまざまな組織の学習ニーズに対応するためのテンプレートとAIツールを提供します。
HeyGenはトレーニングビデオのプロフェッショナリズムを向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオの品質を向上させるための強力な機能を提供しています。アクセシビリティのために自動クローズドキャプションを含めることができ、会社のビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを利用し、包括的な技術チュートリアルのために画面録画を統合することも可能です。