社員トレーニングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを迅速に作成

魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成し、定着率を向上させます。当社のプラットフォームは強力なAIアバターを活用し、L&Dチームの制作を簡素化します。

新入社員のための60秒の魅力的なトレーニングビデオを作成し、社員のオンボーディングに焦点を当て、初日を歓迎的で情報豊かなものにします。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが重要な初期ステップを案内し、明瞭なボイスオーバー生成と温かくプロフェッショナルなビジュアルスタイルを活用して、社員のオンボーディングにポジティブなトーンを設定します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員を対象とした90秒のコンプライアンス研修ビデオを制作し、重要な情報をフォーマルでありながら理解しやすい形で提示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して構造を整え、明確な字幕/キャプションを組み込み、テキストからビデオへのスクリプトによる自信に満ちたボイスオーバーを使用して、研修ビデオの正確性を確保します。
サンプルプロンプト2
経費申請のプロセスを説明する2分間のハウツートレーニングビデオを設計し、非常に指導的で詳細なプレゼンテーションを目指します。ビジュアルスタイルは直接的で明確であり、AIアバターを使用して各ステップを正確なボイスオーバー生成で案内し、しばしば複雑なタスクを簡単でわかりやすくするためにトレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
新製品の主要機能を強調し、興奮と自信を育むために設計された45秒の活気あるセールスイネーブルメントビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、メディアライブラリから多様な要素を活用し、スクリプトから生成された魅力的なボイスオーバーを使用して、異なるプラットフォーム間で簡単に変換できるトレーニングビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員トレーニングビデオメーカーの使い方

コンテンツを迅速にプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオに変換し、チームに明確で一貫性のあるアクセス可能な知識を提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。当社のプラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換し、初期シーンを自動生成することで、効率的にトレーニングビデオを作成するのを簡単にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
トレーニングコンテンツをホストするために多様なAIアバターライブラリから選択します。これらのリアルなAIアバターは、すべてのビデオに一貫性のある魅力的な画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高品質のAIボイスオーバーを統合し、複数の言語とトーンで利用可能にし、メッセージがすべての学習者に明確に伝わり理解されるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして展開
磨き上げられたトレーニングビデオを簡単にエクスポートします。最終出力には自動生成されたクローズドキャプションが含まれており、コンテンツがアクセス可能で、L&Dチームにすぐに展開できる準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社員の成長とモチベーションを向上

.

プロフェッショナルな成長を促進し、士気を高め、スタッフのためにポジティブな学習環境を奨励するインスピレーションとモチベーションに満ちたビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な社員トレーニングビデオメーカーとして設計されたAIビデオプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に作成し、L&Dチームの制作プロセスを大幅に簡素化します。

HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使用して魅力的なトレーニングビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを活用して、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成することができます。これにより、コンテンツが注目を集め、重要な情報を効果的に伝えることができ、トレーニングの影響力が高まります。

HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenは多様なトレーニングビデオソフトウェアであり、社員のオンボーディング、セールスイネーブルメント、コンプライアンス研修、詳細なハウツートレーニングビデオなど、幅広いコンテンツに最適です。当社のプラットフォームは、さまざまな組織の学習ニーズに対応するためのテンプレートとAIツールを提供します。

HeyGenはトレーニングビデオのプロフェッショナリズムを向上させる機能を提供していますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオの品質を向上させるための強力な機能を提供しています。アクセシビリティのために自動クローズドキャプションを含めることができ、会社のビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを利用し、包括的な技術チュートリアルのために画面録画を統合することも可能です。