社員成功動画メーカーで簡単に認識
すぐに使えるテンプレートとシーンで、インスピレーションを与える社員認識動画と成功ストーリーを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームの最近のマイルストーン達成を祝う30秒の活気ある社員認識動画を制作してください。この動画はチームメンバー、管理職、会社全体の発表を対象としており、祝賀的でダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、ロゴや色などのカスタムブランド要素を組み込んでいます。HeyGenの既製のテンプレートとシーンの1つから始め、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、企業賞動画の本質を完璧に捉えた洗練された動画を迅速に生成してください。
会社の集団的な成果と重要な瞬間を強調する60秒の年次レビュー動画を開発してください。すべての従業員と利害関係者を対象としており、インフォグラフィック主導でポジティブなビジュアルスタイルを持ち、影響力のある音楽スコアでバックアップされています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なクリップを組み込み、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに対応できるようにし、包括的で視覚的に魅力的な要約を作成してください。
新入社員を歓迎する40秒の動画を作成し、会社のコアバリューやチーム文化を紹介してください。この動画はオンボーディング中の新入社員を対象としており、親しみやすく、情報豊かでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、温かく励みになるトーンが必要です。HeyGenのAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、スクリプトからのテキストを動画に変換して魅力的なビジュアルを作成し、全体の制作が高品質な動画メーカーの基準を反映し、シーン内に微妙なアニメーションを追加してエンゲージメントを高める可能性があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員認識動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI動画メーカーは、カスタマイズ可能な動画テンプレートとAIアバターを使用して、魅力的な社員認識動画の作成を効率的かつプロフェッショナルに行えるようにします。
HeyGenでの社員成功ストーリーのブランディングオプションは何ですか？
HeyGenでは、カスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを使用して、社員成功ストーリーにブランドの独自性を組み込むことができ、すべての動画が企業イメージに合致するようにします。
HeyGenは年次レビューや表彰式の動画に多様なコンテンツをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenの充実したメディアライブラリとストック映像の統合により、多様なコンテンツ、アニメーション、音楽を含めることができ、魅力的な年次レビューや企業表彰式の動画に最適です。
HeyGenのAIは社員成功動画のクリエイティブプロセスをどのように強化しますか？
HeyGenの高度なAI動画メーカーは、テキストを動画に変換し、リアルなボイスオーバーを生成することで、ビデオ編集の経験がなくても高品質な社員成功動画の制作を大幅に簡素化します。