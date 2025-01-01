従業員成功ビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高めよう
テキストからビデオを使用して、魅力的な従業員成功ビデオを作成し、HRコミュニケーションを改善して効果的な結果を得ましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のための歓迎的な60秒のオンボーディング体験を想像してください。これは、魅力的な人事コミュニケーションを通じて、会社の文化にスムーズに統合することを目的としています。このビデオは、フレンドリーで情報豊富なビジュアルスタイルを持ち、歓迎のAIアバターが新入社員を重要な初期ステップに導き、彼らの新しい役割への記憶に残る影響力のある紹介を保証します。
模範的な従業員の成功ストーリーを紹介する30秒のビデオを開発することを目指しています。これは、現在の従業員にインスピレーションを与え、ベストプラクティスを広めるためのクイックトレーニングビデオとして機能します。このダイナミックなコンテンツは、実際のスキルの応用を視覚的に示し、インスピレーションとモチベーションを与えるトーンで、詳細なナarrativeを効果的なビジュアル作品に変換します。
雇用主のブランド力を強化するために、45秒の簡潔なビデオが必要です。これは、会社のユニークな文化を鮮やかに描写することで、将来の従業員や外部の利害関係者をターゲットにしています。この作品は、現代的で本物のビジュアルスタイルを持ち、明るいオーディオを備え、自動生成された字幕/キャプションを通じて広範なアクセス性と明確なメッセージを保証し、ブランドのストーリーテリングを効果的に伝え、優秀な人材を引き付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして影響力のある従業員成功ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、魅力的な従業員成功ビデオの生成プロセスを簡素化します。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、テキストを簡単にビデオに変換でき、すべてのHRコミュニケーションニーズに対応する効率的なAI HRビデオメーカーです。
HeyGenはHR部門が従業員のオンボーディングとトレーニングビデオを拡大するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはHRチームがトレーニングビデオや従業員のオンボーディングのためのスケーラブルなHRコンテンツを効率的に作成するのを可能にします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的なインターフェースを活用して、組織全体で一貫して高品質なコンテンツを提供できます。
HeyGenはブランド化された従業員エンゲージメントビデオのカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、従業員エンゲージメントビデオがブランドに合致するようにするための広範なカスタマイズを提供します。さまざまなAIアバターから選択し、会社のロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、多様なビデオテンプレートを利用して、ユニークで影響力のあるコンテンツを作成できます。
HeyGenは多様なHRコミュニケーションを生成するための効果的なAIビデオプラットフォームですか？
はい、HeyGenは多様なHRコミュニケーションのために設計された強力なAIビデオプラットフォームです。認識ビデオから会社の更新情報まで、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作でき、自動字幕/キャプションや多言語サポートなどの機能を備え、広範なリーチとアクセス性を保証します。