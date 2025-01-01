長年にわたって貢献してきたチームメンバーを称える45秒の社員スポットライトビデオを作成し、会社文化への独自の貢献を強調します。この魅力的な短編映画は、社内コミュニケーションや採用のためのソーシャルメディア向けにデザインされており、温かみのあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなイメージ、そして明るいバックグラウンド音楽を特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、彼らの業績と会社内での個人的な旅を明確に伝えましょう。

