社員スポットライトビデオメーカー：認識を簡素化
直感的なテキストからビデオへのエディターを使用して、会社文化を向上させる魅力的な社員インタビューを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近の業績やマイルストーンを称える30秒の社員認識ビデオを開発し、広範な社内外のパートナーを対象とします。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと大胆なグラフィック、エネルギッシュなサウンドトラックを使用し、明確なメッセージを伝えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、スポットライトビデオの作成プロセスを効率化し、ブランドの一貫性を保ちましょう。
新入社員の第一印象と目標を紹介する60秒の本格的なビデオを作成し、社内チームの紹介やソーシャルメディアでのエンゲージメントを目的とします。会話調のトーンで、クリーンで自然なビジュアルとソフトなバックグラウンドミュージックを取り入れ、カスタマイズしやすくします。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、正確なオンスクリーンテキストを確保し、アクセシビリティと明確さを保証します。
新しい部門のイニシアチブを紹介する40秒のプロフェッショナルなビデオを制作し、HRや部門リーダーを対象に、その影響をAIビデオメーカーで強調します。この情報豊かな作品は、クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルと明確なナレーション、控えめなバックグラウンドミュージックを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、適切なビデオテンプレートを使用して効率的にビデオコンテンツを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員スポットライトビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的な「AIビデオメーカー」技術を使用して、魅力的な「社員スポットライトビデオ」の作成プロセスを効率化します。「AIアバター」と「テキストからビデオへのエディター」機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、「スポットライトビデオの作成」を容易にします。
HeyGenで社員認識のためのビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、「社員認識」や「会社文化」のショーケース用にデザインされた多様なカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を提供しています。これらのテンプレートをブランドの色やロゴで簡単に「カスタマイズ」し、会社のアイデンティティに完全に一致する「社員スポットライトビデオ」を作成できます。
HeyGenは社員インタビューを向上させるためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力な「AI機能」を活用して、「社員インタビュー」を洗練されたビデオに変換します。「テキストからビデオへのエディター」や「ボイスオーバー生成」を含みます。また、「字幕/キャプション」を簡単に追加し、「音楽を追加」して、ソーシャルメディアに適したプロフェッショナルな「社員スポットライトビデオ」コンテンツを作成できます。
HeyGenは社員スポットライトビデオのためのすべてのビデオ編集ニーズに適したオンラインツールですか？
はい、HeyGenは直感的な「オンライン」AIビデオメーカーで、「社員スポットライトビデオ」に特化した強力な「ビデオ編集」機能を提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、さまざまな要素を「カスタマイズ」し、異なるアスペクト比でエクスポートすることができ、さまざまなプラットフォームに対応したコンテンツを準備できます。