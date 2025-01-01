社員スポットライト動画ジェネレーター: チーム動画を魅力的に作成

AIアバターで士気を高め、企業文化を簡単に強化しましょう。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社的な認識とソーシャルメディアでの共有を目的とした45秒の魅力的な動画を作成し、優れた業績を称える「社員スポットライト動画」を制作します。視覚と音声のスタイルは、明るくダイナミックで、楽しいバックグラウンドミュージックと魅力的なビジュアルストーリーテリングを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、物語を強化し、インパクトのあるビジュアルを追加しましょう。
サンプルプロンプト2
将来の求職者を対象にした60秒の雇用者ブランディング動画をデザインし、「企業文化」のユニークな側面を強調します。この動画は、現代的でインスパイアリングなビジュアルスタイルを投影し、実際の社員の証言を取り入れたアップビートなサウンドトラックとスムーズなトランジションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたプレゼンテーションを組み立て、さまざまなアスペクト比でエクスポートしましょう。
サンプルプロンプト3
全社員を対象とした90秒の内部コミュニケーション作品を制作し、最近のチームの成功を祝う「社員認識動画」として提供します。視覚的アプローチは直接的で簡潔であり、プロフェッショナルなAIナレーションが重要なメッセージを伝え、画面上のテキスト要約を明確にします。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性があり魅力的なメッセージを届けましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員スポットライト動画ジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的な社員スポットライト動画を簡単に作成し、企業文化を強化し、雇用者ブランディングを向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
社員スポットライトストーリーのスクリプトを作成するか、提供されているすぐに使える動画テンプレートから選んでプロセスを迅速化します。
2
Step 2
社員のストーリーでカスタマイズ
社員に関する詳細を追加して動画をパーソナライズします。魅力的なAIアバターを取り入れ、彼らの写真やビデオクリップをアップロードしてストーリーを際立たせましょう。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを追加
スクリプトにAIナレーションを生成し、明確さのために自動的に字幕を含めることで、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
魅力的な社員スポットライト動画を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームで共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社員認識動画でインスパイアし、活気づける

.

インスパイアリングな認識動画を作成し、従業員を動機づけ、強くポジティブな企業文化を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員スポットライト動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、インパクトのある社員スポットライト動画の作成を簡素化します。この強力な社員スポットライト動画ジェネレーターは、制作を加速し、チームと迅速に魅力的な物語を共有できるようにします。

HeyGenは社員認識動画のカスタマイズにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーを追加するための完全なブランディングコントロールを含む、カスタマイズのための強力な技術的機能を提供しています。また、自動キャプション、AIナレーションオプション、写真やビデオクリップをアップロードするためのドラッグ＆ドロップインターフェースを利用して、社員認識動画の洗練された最終製品を確保できます。

HeyGenの社員スポットライト動画テンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、社員スポットライト動画テンプレートの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴ、カラースキーム、フォントなど、会社の特定のブランディングを簡単に適用し、すべての動画が雇用者ブランディングの取り組みに完全に一致するようにします。

HeyGenは社員スポットライトコンテンツの共有と配信をどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームで社員スポットライト動画をエクスポートして共有することを容易にします。内部コミュニケーションチャネル、ソーシャルメディア、またはその他のデジタルプラットフォームに適した複数のアスペクト比で動画を生成し、チームメンバーを効果的に称賛できます。