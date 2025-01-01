社員スポットライト動画ジェネレーター: チーム動画を魅力的に作成
AIアバターで士気を高め、企業文化を簡単に強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社的な認識とソーシャルメディアでの共有を目的とした45秒の魅力的な動画を作成し、優れた業績を称える「社員スポットライト動画」を制作します。視覚と音声のスタイルは、明るくダイナミックで、楽しいバックグラウンドミュージックと魅力的なビジュアルストーリーテリングを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、物語を強化し、インパクトのあるビジュアルを追加しましょう。
将来の求職者を対象にした60秒の雇用者ブランディング動画をデザインし、「企業文化」のユニークな側面を強調します。この動画は、現代的でインスパイアリングなビジュアルスタイルを投影し、実際の社員の証言を取り入れたアップビートなサウンドトラックとスムーズなトランジションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたプレゼンテーションを組み立て、さまざまなアスペクト比でエクスポートしましょう。
全社員を対象とした90秒の内部コミュニケーション作品を制作し、最近のチームの成功を祝う「社員認識動画」として提供します。視覚的アプローチは直接的で簡潔であり、プロフェッショナルなAIナレーションが重要なメッセージを伝え、画面上のテキスト要約を明確にします。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性があり魅力的なメッセージを届けましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員スポットライト動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、インパクトのある社員スポットライト動画の作成を簡素化します。この強力な社員スポットライト動画ジェネレーターは、制作を加速し、チームと迅速に魅力的な物語を共有できるようにします。
HeyGenは社員認識動画のカスタマイズにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを追加するための完全なブランディングコントロールを含む、カスタマイズのための強力な技術的機能を提供しています。また、自動キャプション、AIナレーションオプション、写真やビデオクリップをアップロードするためのドラッグ＆ドロップインターフェースを利用して、社員認識動画の洗練された最終製品を確保できます。
HeyGenの社員スポットライト動画テンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、社員スポットライト動画テンプレートの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴ、カラースキーム、フォントなど、会社の特定のブランディングを簡単に適用し、すべての動画が雇用者ブランディングの取り組みに完全に一致するようにします。
HeyGenは社員スポットライトコンテンツの共有と配信をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームで社員スポットライト動画をエクスポートして共有することを容易にします。内部コミュニケーションチャネル、ソーシャルメディア、またはその他のデジタルプラットフォームに適した複数のアスペクト比で動画を生成し、チームメンバーを効果的に称賛できます。