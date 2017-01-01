新入社員が会社の新しいHRソフトウェアを迅速に理解できるように設計された45秒のオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確で安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な機能を紹介し、トレーニングプロセスを簡素化し、多様な視聴者にとって複雑なソフトウェアの展開を容易に理解できるようにします。

