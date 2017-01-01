社員展開ビデオジェネレーター: 内部コミュニケーションを効率化
スクリプトを魅力的なオンボーディングとトレーニングビデオに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでコストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、重要な新しい会社方針の更新を発表する30秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで直接的なもので、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツを迅速に生成し、すべてのチームメンバーがアクセスできるように字幕/キャプションを含めてください。
特定の部門チーム向けに、更新されたプロジェクト管理ツールに関する迅速なトレーニングモジュールとして60秒の企業ビデオを制作してください。美的感覚はクリーンで情報豊かであり、アニメーション化されたグラフィックと落ち着いた指導的な声を組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複雑なステップを明確かつ簡潔に説明し、実践的なトレーニングビデオを強化します。
今四半期に入社する新入社員向けに、20秒の歓迎の社員エンゲージメントビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、包括的で、軽快なバックグラウンドミュージックを特徴とし、ポジティブなトーンを設定します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部プラットフォームに最適化し、AIアバターを使用してパーソナライズされた魅力的な歓迎メッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングとオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、高品質なトレーニングとオンボーディングビデオの制作を効率化します。ユーザーはAIアバターとビデオテンプレートのライブラリを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、スケーラブルなビデオ作成を容易にします。
HeyGenは内部コミュニケーションの改善にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、ダイナミックな企業ビデオ作成を通じて、組織が内部コミュニケーションと社員エンゲージメントを向上させることを可能にします。AIアバターと強力なブランディングコントロールにより、チームに響く一貫性のあるインパクトのあるメッセージを確保します。
HeyGenでブランドの特定要素を使用してビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをビデオ作成に直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがコンテンツ全体で会社の独自のアイデンティティを維持します。
HeyGenは効率的なソフトウェア展開とHRコンテンツにどのように役立ちますか？
HeyGenは理想的な社員展開ビデオジェネレーターであり、ソフトウェア展開や重要なHRコンテンツの迅速で明確なコミュニケーションを促進します。テキスト-to-ビデオ機能と字幕/キャプション、ナレーション生成のオプションを組み合わせることで、魅力的な歓迎ビデオやチュートリアルを簡単に制作できます。