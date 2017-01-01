社員展開ビデオジェネレーター: 内部コミュニケーションを効率化

スクリプトを魅力的なオンボーディングとトレーニングビデオに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでコストを削減します。

新入社員が会社の新しいHRソフトウェアを迅速に理解できるように設計された45秒のオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確で安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な機能を紹介し、トレーニングプロセスを簡素化し、多様な視聴者にとって複雑なソフトウェアの展開を容易に理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、重要な新しい会社方針の更新を発表する30秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで直接的なもので、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツを迅速に生成し、すべてのチームメンバーがアクセスできるように字幕/キャプションを含めてください。
サンプルプロンプト2
特定の部門チーム向けに、更新されたプロジェクト管理ツールに関する迅速なトレーニングモジュールとして60秒の企業ビデオを制作してください。美的感覚はクリーンで情報豊かであり、アニメーション化されたグラフィックと落ち着いた指導的な声を組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複雑なステップを明確かつ簡潔に説明し、実践的なトレーニングビデオを強化します。
サンプルプロンプト3
今四半期に入社する新入社員向けに、20秒の歓迎の社員エンゲージメントビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、包括的で、軽快なバックグラウンドミュージックを特徴とし、ポジティブなトーンを設定します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部プラットフォームに最適化し、AIアバターを使用してパーソナライズされた魅力的な歓迎メッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員展開ビデオ生成の仕組み

新しいソフトウェア、方針、またはイニシアチブのための魅力的でブランド化されたビデオ発表を簡単に作成し、チームに情報を提供し、興奮させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用してメッセージを入力し、初期ビデオコンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロフェッショナルな「AIアバター」を選んでメッセージを伝え、人間味を加えつつ追加の撮影をせずにエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して、会社のビジュアルアイデンティティをビデオに直接組み込むことで一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して適切なサイズでビデオを仕上げ、効果的な内部コミュニケーションのためにシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションを簡素化

新しいイニシアチブ、会社の発表、またはソフトウェアの更新を、魅力的で理解しやすいAI生成ビデオで明確に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングとオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、高品質なトレーニングとオンボーディングビデオの制作を効率化します。ユーザーはAIアバターとビデオテンプレートのライブラリを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、スケーラブルなビデオ作成を容易にします。

HeyGenは内部コミュニケーションの改善にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、ダイナミックな企業ビデオ作成を通じて、組織が内部コミュニケーションと社員エンゲージメントを向上させることを可能にします。AIアバターと強力なブランディングコントロールにより、チームに響く一貫性のあるインパクトのあるメッセージを確保します。

HeyGenでブランドの特定要素を使用してビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをビデオ作成に直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがコンテンツ全体で会社の独自のアイデンティティを維持します。

HeyGenは効率的なソフトウェア展開とHRコンテンツにどのように役立ちますか？

HeyGenは理想的な社員展開ビデオジェネレーターであり、ソフトウェア展開や重要なHRコンテンツの迅速で明確なコミュニケーションを促進します。テキスト-to-ビデオ機能と字幕/キャプション、ナレーション生成のオプションを組み合わせることで、魅力的な歓迎ビデオやチュートリアルを簡単に制作できます。