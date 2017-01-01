従業員評価説明動画メーカーで簡単なHRトレーニング

AIアバターを使用して人間味を加え、一貫したブランドイメージを保ちながら、従業員オンボーディングとトレーニングのためのプロフェッショナルなHR説明動画を作成します。

HRマネージャーやチームリーダーを対象に、HeyGenがどのように従業員評価プロセスを簡素化するかを示す60秒の説明動画を作成してください。動画はプロフェッショナルでありながら励みになるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スムーズなフィードバックセッションのための「従業員評価説明動画メーカー」の主要な利点を効率的に伝えます。

サンプルプロンプト1
新入社員やトレーニング部門を対象に、魅力的な「従業員オンボーディング」コンテンツを簡単に作成できることを紹介する45秒の情報動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく歓迎的であり、HeyGenの機能を通じて生成された多様なAIアバターと明瞭なボイスオーバー生成を特徴とし、会社の文化や手続きを紹介します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや部門トレーナー向けに、HeyGenが迅速かつ効果的な「トレーニングモジュール」のための直感的な「説明動画メーカー」としてどのように機能するかを強調する30秒の簡潔な動画をデザインしてください。明るくエネルギッシュなビジュアル美学とプロフェッショナルなボイスオーバーを採用し、HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームや営業プロフェッショナルを対象に、HeyGenが「ビジネス動画」を強化し、堅牢な「マーケティング戦略」の一部としてどのように機能するかを示す90秒のダイナミックな動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され説得力があり、魅力的なオーディオを組み込み、HeyGenの字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリ/ストックサポート、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、最大限のプラットフォームの多様性を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員評価説明動画メーカーの使い方

従業員評価プロセスを明確にし、組織内の内部コミュニケーションを改善するためのプロフェッショナルで魅力的な説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを生成
プロジェクトを開始するには、`スクリプトからのテキスト-to-ビデオ`機能を利用します。従業員評価の内容を貼り付けるだけで、魅力的なビデオシーンに変換されます。
2
Step 2
AIアバターを選択
リアルな`AIアバター`を選んで、従業員評価説明動画をプレゼンテーションし、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングでカスタマイズ
直感的な`ビデオエディター`を使用してビデオの外観を洗練させます。カスタム背景、テキストオーバーレイ、会社のブランディングを追加して、洗練された一貫性のある外観を実現します。
4
Step 4
説明動画をエクスポート
`説明動画メーカー`の作成を最終化し、ダウンロードします。プロフェッショナルなHR説明を共有し、チームにレビューのプロセスを効果的に伝えます。

使用例

複雑なHRポリシーを明確化

複雑な従業員評価プロセス、福利厚生、その他のHRポリシーを効果的に簡素化するための明確で簡潔な説明動画を制作します。

background image

よくある質問

HeyGenは従業員オンボーディングとレビューのためのHR説明動画をどのように効率化しますか？

HeyGenはHRチームが魅力的な従業員評価説明動画やトレーニングモジュールを効率的に作成することを可能にします。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、従業員オンボーディングを強化する明確で一貫したメッセージを届けます。

HeyGenがビジネス動画のための効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは様々なビジネスニーズに対応するビデオ制作を簡素化する先進的なAIビデオプラットフォームです。スクリプトからテキスト-to-ビデオを簡単に変換し、幅広いAIボイスとビデオテンプレートから選択でき、ドラッグ＆ドロップエディター内で操作できます。

HeyGenはカスタムブランディングを使用したアニメーション説明動画を作成できますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターを使用してブランドに合わせた魅力的なアニメーション説明動画をデザインすることができます。ブランドコントロールを使用して会社のロゴや色を組み込み、一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。

HeyGenは説明動画メーカーのための使いやすいビデオエディターですか？

はい、HeyGenはビデオエディターのプロセスを簡素化し、どんな説明動画メーカーでも直感的に使用できます。プラットフォームは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるビデオテンプレートを提供し、複雑な編集スキルなしで迅速かつ効率的なビデオ作成を可能にします。