従業員評価説明動画メーカーで簡単なHRトレーニング
AIアバターを使用して人間味を加え、一貫したブランドイメージを保ちながら、従業員オンボーディングとトレーニングのためのプロフェッショナルなHR説明動画を作成します。
新入社員やトレーニング部門を対象に、魅力的な「従業員オンボーディング」コンテンツを簡単に作成できることを紹介する45秒の情報動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく歓迎的であり、HeyGenの機能を通じて生成された多様なAIアバターと明瞭なボイスオーバー生成を特徴とし、会社の文化や手続きを紹介します。
小規模ビジネスオーナーや部門トレーナー向けに、HeyGenが迅速かつ効果的な「トレーニングモジュール」のための直感的な「説明動画メーカー」としてどのように機能するかを強調する30秒の簡潔な動画をデザインしてください。明るくエネルギッシュなビジュアル美学とプロフェッショナルなボイスオーバーを採用し、HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を示します。
マーケティングチームや営業プロフェッショナルを対象に、HeyGenが「ビジネス動画」を強化し、堅牢な「マーケティング戦略」の一部としてどのように機能するかを示す90秒のダイナミックな動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され説得力があり、魅力的なオーディオを組み込み、HeyGenの字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリ/ストックサポート、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、最大限のプラットフォームの多様性を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員オンボーディングとレビューのためのHR説明動画をどのように効率化しますか？
HeyGenはHRチームが魅力的な従業員評価説明動画やトレーニングモジュールを効率的に作成することを可能にします。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、従業員オンボーディングを強化する明確で一貫したメッセージを届けます。
HeyGenがビジネス動画のための効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは様々なビジネスニーズに対応するビデオ制作を簡素化する先進的なAIビデオプラットフォームです。スクリプトからテキスト-to-ビデオを簡単に変換し、幅広いAIボイスとビデオテンプレートから選択でき、ドラッグ＆ドロップエディター内で操作できます。
HeyGenはカスタムブランディングを使用したアニメーション説明動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターを使用してブランドに合わせた魅力的なアニメーション説明動画をデザインすることができます。ブランドコントロールを使用して会社のロゴや色を組み込み、一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。
HeyGenは説明動画メーカーのための使いやすいビデオエディターですか？
はい、HeyGenはビデオエディターのプロセスを簡素化し、どんな説明動画メーカーでも直感的に使用できます。プラットフォームは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるビデオテンプレートを提供し、複雑な編集スキルなしで迅速かつ効率的なビデオ作成を可能にします。