従業員保持ビデオジェネレーター：今日からエンゲージメントを向上

AIアバターを使用して、パーソナライズされたオンボーディングおよび内部コミュニケーションビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させましょう。

新入社員向けに45秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成し、フレンドリーなAIアバターが会社の価値観やチームメンバーを紹介します。このビデオはプロフェッショナルでありながら歓迎的なビジュアルスタイルを維持し、温かい背景音楽を使用して、HeyGenのAIアバターを活用し、すべての新入社員にとって魅力的で記憶に残る初体験を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員を対象にした30秒の感謝ビデオを作成し、最近のチームの成果や個々の貢献を祝います。ビジュアルスタイルは明るく祝祭的で、インスピレーションを与えるアップビートな音楽と組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、リーダーシップからの心のこもったメッセージを効果的に内部コミュニケーションに届けます。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに60秒の知識保持ビデオを制作し、新しい内部プロセスやソフトウェアの更新を説明します。このビデオは視覚的に明確で簡潔であり、モダンなグラフィックスと中立的で情報的な音声トーンを使用し、HeyGenの字幕/キャプションによって多様なチーム間でのアクセスと理解を確保します。
サンプルプロンプト3
現在のスタッフを対象にした50秒のダイナミックな企業文化ビデオを生成し、活気ある職場環境と従業員の福利厚生を紹介し、「従業員保持ビデオジェネレーター」アプローチを強化します。プロフェッショナルで向上心を刺激するビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュでアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、会社の成長と機会に関する重要なメッセージを効率的に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員保持ビデオジェネレーターの仕組み

従業員の定着を強化するためのパーソナライズされた影響力のあるビデオを迅速かつ効率的に作成し、内部コミュニケーションを強化し、ポジティブな職場文化を育みます。

1
Step 1
テンプレートを選択
内部コミュニケーションやHRの取り組みに合わせたプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選択を始めます。
2
Step 2
コンテンツを生成
スクリプトを入力し、HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに」機能を活用して、魅力的なビデオナレーションとビジュアルを自動的に作成します。
3
Step 3
メッセージをカスタマイズ
「AIアバター」を選択してメッセージを表現し、従業員にとって個人的で親しみやすいタッチを加えてビデオを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに最適化し、広範なリーチとエンゲージメントを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションと感謝を促進

HeyGenのAIアバターを使用して、モチベーションと感謝のビデオを制作し、内部コミュニケーションを強化し、従業員の士気を高め、より良い定着を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオを通じて従業員の定着を向上させることができますか？

HeyGenは効果的な「従業員保持ビデオジェネレーター」として機能し、組織が魅力的な「オンボーディングビデオ」や「パーソナライズされたビデオ」を作成できるようにします。高度な「AIアバター」を活用して、初日から強い結びつきを築き、ポジティブな職場体験を促進します。

HeyGenのテキストをビデオコンテンツに変換するアプローチはどのようなものですか？

HeyGenは最先端の「AIビデオプラットフォーム」であり、「スクリプトからのテキストをビデオに」効率的に変換します。強力な「ボイスオーバー生成」とリアルな「AIアバター」があなたの書かれたコンテンツを生き生きとさせ、複雑なアイデアを効果的な内部コミュニケーションに簡素化します。

HeyGenはHRビデオプラットフォームをトレーニングと知識保持のために最適化できますか？

もちろんです。HeyGenは「HRビデオプラットフォーム」を大幅に強化し、「トレーニングビデオ」の作成と「知識保持」の促進に役立つ強力なツールを提供します。カスタム「ビデオテンプレート」と使いやすい機能を備え、内部コミュニケーションの取り組みのための魅力的なコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた感謝の内部コミュニケーションを促進しますか？

HeyGenは組織が大規模に「パーソナライズされたビデオ」や心のこもった「感謝ビデオ」を作成できるようにします。その機能には「多言語サポート」が含まれており、あなたの「内部コミュニケーション」が影響力を持ち、すべての従業員に共鳴し、感謝の文化を育むことを保証します。