従業員保持ビデオジェネレーター：今日からエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して、パーソナライズされたオンボーディングおよび内部コミュニケーションビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員を対象にした30秒の感謝ビデオを作成し、最近のチームの成果や個々の貢献を祝います。ビジュアルスタイルは明るく祝祭的で、インスピレーションを与えるアップビートな音楽と組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、リーダーシップからの心のこもったメッセージを効果的に内部コミュニケーションに届けます。
すべての従業員向けに60秒の知識保持ビデオを制作し、新しい内部プロセスやソフトウェアの更新を説明します。このビデオは視覚的に明確で簡潔であり、モダンなグラフィックスと中立的で情報的な音声トーンを使用し、HeyGenの字幕/キャプションによって多様なチーム間でのアクセスと理解を確保します。
現在のスタッフを対象にした50秒のダイナミックな企業文化ビデオを生成し、活気ある職場環境と従業員の福利厚生を紹介し、「従業員保持ビデオジェネレーター」アプローチを強化します。プロフェッショナルで向上心を刺激するビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュでアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、会社の成長と機会に関する重要なメッセージを効率的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオを通じて従業員の定着を向上させることができますか？
HeyGenは効果的な「従業員保持ビデオジェネレーター」として機能し、組織が魅力的な「オンボーディングビデオ」や「パーソナライズされたビデオ」を作成できるようにします。高度な「AIアバター」を活用して、初日から強い結びつきを築き、ポジティブな職場体験を促進します。
HeyGenのテキストをビデオコンテンツに変換するアプローチはどのようなものですか？
HeyGenは最先端の「AIビデオプラットフォーム」であり、「スクリプトからのテキストをビデオに」効率的に変換します。強力な「ボイスオーバー生成」とリアルな「AIアバター」があなたの書かれたコンテンツを生き生きとさせ、複雑なアイデアを効果的な内部コミュニケーションに簡素化します。
HeyGenはHRビデオプラットフォームをトレーニングと知識保持のために最適化できますか？
もちろんです。HeyGenは「HRビデオプラットフォーム」を大幅に強化し、「トレーニングビデオ」の作成と「知識保持」の促進に役立つ強力なツールを提供します。カスタム「ビデオテンプレート」と使いやすい機能を備え、内部コミュニケーションの取り組みのための魅力的なコンテンツの作成を簡素化します。
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた感謝の内部コミュニケーションを促進しますか？
HeyGenは組織が大規模に「パーソナライズされたビデオ」や心のこもった「感謝ビデオ」を作成できるようにします。その機能には「多言語サポート」が含まれており、あなたの「内部コミュニケーション」が影響力を持ち、すべての従業員に共鳴し、感謝の文化を育むことを保証します。