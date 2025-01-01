新入社員向けに、社内の画面録画ツールの効率的な使い方を示す1分間のチュートリアル動画を作成してください。対象はデスクトップの活動をキャプチャする必要があるすべての社員で、視覚スタイルはクリアでプロフェッショナルなものにし、画面上のウォークスルーと明確で励みになる音声トラックを組み合わせてください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したナレーションを行い、AIビデオエディターのデモンストレーションのために字幕を有効にしてください。

