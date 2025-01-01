従業員レポートビデオメーカー：魅力的なHRビデオを作成

ダイナミックな従業員レポートで社内コミュニケーションを強化。強力なAIアバターを活用して、魅力的でパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを作成。

新入社員向けに、社内の画面録画ツールの効率的な使い方を示す1分間のチュートリアル動画を作成してください。対象はデスクトップの活動をキャプチャする必要があるすべての社員で、視覚スタイルはクリアでプロフェッショナルなものにし、画面上のウォークスルーと明確で励みになる音声トラックを組み合わせてください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したナレーションを行い、AIビデオエディターのデモンストレーションのために字幕を有効にしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、新しいポリシー変更を発表する45秒のHRアップデート動画を作成してください。親しみやすくモダンな視覚スタイルで、音声は明るくポジティブなものにし、AIアバターによって一貫したブランドボイスを維持します。この社内コミュニケーション作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、重要なHRビデオを迅速に組み立て、アクセスしやすく理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
部門マネージャーを対象に、四半期ごとの業績報告を詳細に説明する2分間の洗練されたパーソナライズドビデオプレゼンテーションを制作してください。視覚と音声のスタイルは企業的で権威あるものにし、チャートやデータを組み込み、スクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が正確性を保証し、メディアライブラリ/ストックサポートが関連する背景映像を提供してレポートの信頼性を高めます。
サンプルプロンプト3
HRおよびトレーニング部門向けに、従業員レポートビデオメーカーのプラットフォームの全機能を紹介する90秒のダイナミックな説明動画をデザインしてください。この教育ビデオは、使いやすさを示す鮮やかな視覚スタイルで、明確で簡潔な音声説明を特徴とします。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを強調し、さまざまな内部チャネルでの多用途な展開のためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、トップAI駆動プラットフォームとしての地位を確立します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員レポートビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAI駆動プラットフォームで、複雑な従業員データとインサイトを魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、社内コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトからレポートを作成
HeyGenの強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたレポート内容を直接ビデオに変換し、メッセージを明確かつ簡潔に伝えます。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを追加
リアルな「AIアバター」を選択して統合し、主要なデータとインサイトを提示することで、従業員レポートを強化し、ビデオをよりダイナミックで親しみやすいものにします。
3
Step 3
自動字幕を生成
正確な「字幕」を自動生成することで、レポートのリーチと明確さを最大化し、すべての従業員がビデオコンテンツを簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
社内コミュニケーション用にエクスポート
最終化したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比で「エクスポート」し、すべてのプラットフォームでのシームレスな共有と「社内コミュニケーション」に最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社内コミュニケーションを作成

.

社内コミュニケーションのためのインスピレーションとモチベーションを与えるビデオメッセージを届け、ポジティブでエンゲージされた従業員環境を育成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なビデオに変換します。この効率的なAIビデオエディターは、コンテンツ制作を効率化し、HeyGenをビデオ作成のトップAI駆動プラットフォームにします。

HeyGenは自動的に字幕を生成し、メディアオプションを提供しますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕を生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。さらに、多様なアセットでビデオコンテンツを豊かにする包括的なロイヤリティフリーメディアライブラリが利用可能です。

HeyGenでのビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、さまざまなアニメーションテンプレートやロゴと色の強力なブランディングコントロールを含むフルカスタマイズオプションを提供します。これにより、パーソナライズされたビデオプレゼンテーションがブランドアイデンティティとコミュニケーションニーズに完全に一致することを保証します。

HeyGenは従業員レポートビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは効果的な従業員レポートビデオメーカーであり、影響力のあるHRビデオや社内コミュニケーションコンテンツの作成を可能にします。重要な更新情報や従業員ビデオストーリーを効率的に共有するためのパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを簡単に生成できます。