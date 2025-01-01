社員認識ビデオメーカー：チームの士気を高める

テンプレートとシーンを使用して、チームの業績を強調する魅力的な社員認識ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
重要な勤続記念日を祝うための45秒の個別ビデオトリビュートを開発します。この心温まるビデオは、称えられる社員とその直属のチームを対象としており、温かくノスタルジックなビジュアルスタイルと穏やかな背景音楽を伴うべきです。心のこもったスクリプトを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、彼らの献身と成長を認める感動的なナラティブを迅速に生成し、真に特別な個別ビデオトリビュートを作成します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトの成功を祝うための30秒のダイナミックなチーム感謝ビデオを制作します。このエネルギッシュな作品は、特定のプロジェクトチームと広範な部門を対象としており、活気あるビジュアルスタイルとアップビートでモチベーショナルな音楽が必要です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観の認識を迅速に組み立て、チームの士気を効果的に高めます。
サンプルプロンプト3
困難なタスクに対する個々の社員の卓越した努力を認めるための60秒のマネージャーの感謝ビデオを作成します。このプロフェッショナルなビデオは、直接認識される社員に向けられており、クリーンなビジュアルスタイルとサポート的な背景音楽を維持するべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、リーダーシップからの一貫した個人的なメッセージを届け、ポジティブな職場文化を育む影響力のある社員認識ビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員認識ビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインビデオメーカーから、チームの士気とエンゲージメントを高める心のこもった社員認識ビデオを簡単に作成します。

Step 1
テンプレートを選ぶ
社員スポットライトや勤続記念のために、プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」から選んで、社員認識ビデオを迅速に開始します。
Step 2
メディアを追加する
「メディアを追加」して、独自の写真やビデオクリップをアップロードするか、豊富なメディアライブラリを活用してメッセージを補完するリッチなビジュアルを使用します。
Step 3
ボイスオーバーを生成する
「AIテキスト音声合成」を活用して、自然な音声のボイスオーバーを追加し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに届けます。
Step 4
エクスポートして共有する
認識ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームで簡単に「エクスポートして共有」し、業績を祝福し、社員エンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社員の業績とマイルストーンを紹介する

AIビデオを制作して、社員の業績をスポットライトし、勤続記念を祝福し、優れた貢献を簡単に認識します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な社員認識ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、豊富なテンプレートを活用して、個別の社員認識ビデオを簡単に制作できるようにします。このAI駆動のビデオ作成プラットフォームは、プロセス全体を簡素化し、優れた社員認識ビデオメーカーとなります。

HeyGenはチームメンバーのために個別のビデオトリビュートを作成できますか？

はい、HeyGenはシーンをカスタマイズし、広範なメディアライブラリから独自のメディアを追加し、AIテキスト音声合成を使用してユニークなボイスオーバーを作成することで、個別のビデオトリビュートを作成できます。また、カスタムブランディングを含めることで、すべてのビデオを特別なものにし、チームの士気と感謝を高めます。

HeyGenはどのようにして社員感謝のための直感的なグループビデオメーカーとなるのですか？

HeyGenは、幅広いテンプレートとシーンを備えたユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップビデオメーカーを提供し、影響力のある社員感謝ビデオを迅速かつ簡単に作成できます。アプリのダウンロードは不要で、グループビデオメーカーのニーズに合わせたクリエイティブなワークフローを簡素化します。

HeyGenはどのようにしてビデオを通じて社員エンゲージメントを高めるのですか？

HeyGenは、AI駆動のビデオ作成プラットフォームを提供し、魅力的な社員スポットライトビデオや勤続記念の挨拶を簡単に制作することで、ポジティブな職場文化を育みます。これらの個別ビデオは、ボイスオーバー生成を完備しており、社員エンゲージメントと認識の取り組みを大幅に向上させます。