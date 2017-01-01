従業員認識ビデオジェネレーター：簡単に士気を高める
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、パーソナライズされたビデオで従業員のエンゲージメントを高め、士気を向上させましょう。
個々の従業員のための1分30秒のパーソナライズされたビデオをデザインし、同僚と共有することを目的とします。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく本物で、個人的なメッセージや証言を取り入れます。AIのテキスト読み上げ機能をカスタムメッセージに活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで作成プロセスを簡素化する方法を強調します。
全従業員を対象にした45秒の会社全体のビデオを制作し、集団の成果を祝うことで従業員のエンゲージメントを高めます。この感謝ビデオは、ダイナミックで祝祭的なビジュアルスタイルを持ち、理解しやすい画面上のテキストと、アップビートなオーディオトラックで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、多様な環境で効果的なコミュニケーションを確保します。
従業員の勤続記念日を祝う2分間のビデオを開発し、対象の従業員と会社のリーダーシップに向けます。ビジュアルスタイルは反映的で感謝の意を表し、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルな画像と個人の写真を組み合わせます。カスタマイズ可能なビデオシーンの柔軟性と、アスペクト比のリサイズとエクスポートで最終出力を洗練する能力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員認識ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールと直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを提供し、従業員認識ビデオの作成を簡単にします。プロフェッショナルな品質のコンテンツを作成するために、事前のビデオ編集スキルは必要ありません。これにより、従業員の士気を高め、エンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenのAI機能を使用して従業員認識ビデオをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenはパーソナライズされたビデオのための強力な機能を提供しており、高度なAIテキスト読み上げやカスタマイズ可能なビデオシーンを含んでいます。これにより、従業員認識メッセージが深く共鳴し、従業員の勤続記念日や感謝ビデオなどのパーソナライズされたコミュニケーションを促進します。
HeyGenでどのような種類の従業員認識コンテンツを生成できますか？
HeyGenは多用途な従業員認識ビデオジェネレーターとして機能し、感謝ビデオ、従業員の勤続記念日のお祝い、心のこもった従業員の別れなど、さまざまな種類のコンテンツを作成できます。このプラットフォームは、メッセージ、ビデオ、写真を集めて共同プロジェクトを簡素化するプロセスも提供します。
HeyGenは認識ビデオの作成を迅速化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、インパクトのある従業員認識ビデオを迅速に生成するために設計された、幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートとカスタマイズ可能なビデオシーンを提供しています。ビデオにキャプションを簡単に追加でき、メッセージが明確でアクセスしやすいことを保証します。