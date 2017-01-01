従業員プロセス説明ジェネレーター：HRトレーニングを簡素化
AI説明ビデオジェネレーターでHRトレーニングと従業員のオンボーディングを簡素化します。スクリプトからテキストをビデオに変換して、魅力的なビデオを簡単に作成できます。
既存の従業員とチームリーダー向けに、一般的な標準作業手順（SOP）を魅力的なグラフィックと陽気なAIアバターで説明する45秒のダイナミックな説明ビデオをデザインしてください。この「AI駆動説明ジェネレーター」は、HeyGenのAIアバターを利用して、指示をより親しみやすく記憶に残るものにしながら、ステップを明確に示します。
全従業員向けに、経費報告書の提出などの簡単な内部プロセスを説明する30秒の簡潔なビデオを開発してください。親しみやすくアプローチしやすいアニメーションアイコンとテキストで提示します。この「簡単なコンテンツ作成」ガイドは、明確で理解しやすい情報を提供し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させる必要があります。
部門長とトレーニングマネージャー向けに、新しいトレーニングモジュールの概要を提供する50秒のクイックビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはビジネスカジュアルで一貫性があり、HeyGenのテンプレートとシーンを強調して、迅速な展開とスケーラブルなトレーニングソリューションを実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにHRプロセス説明の生成を簡素化できますか？
HeyGenは直感的なHRプロセス説明ジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なビデオに変換することでHRトレーニングを簡素化します。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、効果的な従業員オンボーディングコンテンツを作成できます。
HeyGenが簡単なAI説明ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを備えたAI説明ビデオジェネレーターであり、誰でも高品質の説明ビデオを簡単に作成できるようにします。
HeyGenはスケーラブルな従業員トレーニングビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはスケーラブルなトレーニングを可能にし、一貫した品質で従業員トレーニングビデオやSOPを迅速に生成するツールを提供します。AIナレーションと自動字幕/キャプションを利用して、効率的に幅広い視聴者にリーチできます。
HeyGenを効果的なAI駆動説明ジェネレーターにする具体的な機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに変換する高度な人工知能を使用するAI駆動説明ジェネレーターです。リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、洗練されたナレーション生成を備えており、コンテンツを生き生きとさせます。