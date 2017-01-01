従業員プロセス説明ジェネレーター：HRトレーニングを簡素化

AI説明ビデオジェネレーターでHRトレーニングと従業員のオンボーディングを簡素化します。スクリプトからテキストをビデオに変換して、魅力的なビデオを簡単に作成できます。

新入社員と人事担当者向けに、従業員のオンボーディングの重要な初期ステップを詳細に説明する60秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるAIナレーションを使用します。この「HRプロセス説明ジェネレーター」ビデオは、HeyGenのナレーション生成を活用して、一貫した高品質のオーディオを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員とチームリーダー向けに、一般的な標準作業手順（SOP）を魅力的なグラフィックと陽気なAIアバターで説明する45秒のダイナミックな説明ビデオをデザインしてください。この「AI駆動説明ジェネレーター」は、HeyGenのAIアバターを利用して、指示をより親しみやすく記憶に残るものにしながら、ステップを明確に示します。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに、経費報告書の提出などの簡単な内部プロセスを説明する30秒の簡潔なビデオを開発してください。親しみやすくアプローチしやすいアニメーションアイコンとテキストで提示します。この「簡単なコンテンツ作成」ガイドは、明確で理解しやすい情報を提供し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させる必要があります。
サンプルプロンプト3
部門長とトレーニングマネージャー向けに、新しいトレーニングモジュールの概要を提供する50秒のクイックビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはビジネスカジュアルで一貫性があり、HeyGenのテンプレートとシーンを強調して、迅速な展開とスケーラブルなトレーニングソリューションを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員プロセス説明ジェネレーターの仕組み

複雑なHR手続きやトレーニング資料を簡単で魅力的な説明ビデオに変換し、従業員の理解を簡素化し、記憶保持を向上させます。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、従業員プロセス説明の基盤を瞬時に生成し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルとタレントを選択
幅広いプロフェッショナルテンプレートから選択し、説明を提示するAIアバターを選びます。これにより、スクリプトが魅力的なビジュアルで瞬時に生き生きとします。
3
Step 3
カスタマイズと仕上げを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、音楽を使用してビデオを強化します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンをカスタマイズし、メッセージを洗練させます。
4
Step 4
スケーラブルなトレーニング用にエクスポート
自動生成された字幕/キャプションを含む最終的な従業員プロセス説明ビデオを生成します。高品質のビデオをエクスポートして、組織全体でスケーラブルなトレーニングを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手続きを簡素化

複雑な従業員プロセス、HRポリシー、SOPを簡単に理解できるビデオ説明に分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにHRプロセス説明の生成を簡素化できますか？

HeyGenは直感的なHRプロセス説明ジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なビデオに変換することでHRトレーニングを簡素化します。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、効果的な従業員オンボーディングコンテンツを作成できます。

HeyGenが簡単なAI説明ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを備えたAI説明ビデオジェネレーターであり、誰でも高品質の説明ビデオを簡単に作成できるようにします。

HeyGenはスケーラブルな従業員トレーニングビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはスケーラブルなトレーニングを可能にし、一貫した品質で従業員トレーニングビデオやSOPを迅速に生成するツールを提供します。AIナレーションと自動字幕/キャプションを利用して、効率的に幅広い視聴者にリーチできます。

HeyGenを効果的なAI駆動説明ジェネレーターにする具体的な機能は何ですか？

HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに変換する高度な人工知能を使用するAI駆動説明ジェネレーターです。リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、洗練されたナレーション生成を備えており、コンテンツを生き生きとさせます。