シンプルなHRコンプライアンスのための従業員ポリシービデオメーカー
AIアバターを使用して、明確なコミュニケーションを確保し、従業員の理解を向上させる魅力的なポリシー更新を迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員と既存のスタッフを対象にした60秒の魅力的なビデオを開発し、データプライバシーに関する重要なコンプライアンス研修ビデオを概説します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、イラストレーションを用いたグラフィックを使用し、オーディオトーンは落ち着いて安心感を与えるもので、AIアバターが情報を明確かつ効果的に提示します。
マネージャーとチームリーダー向けに30秒の簡潔な説明ビデオをデザインし、会社の複雑な休暇ポリシーを簡素化します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでアニメーションビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、内容を理解しやすくし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速に制作します。
新入社員を対象にした50秒の歓迎ビデオを制作し、会社のHRコミュニケーションの基本原則を紹介します。このオンボーディングビデオは、温かく招かれるようなビジュアルスタイルで高品質なストック映像を使用し、心を高揚させるサウンドトラックを伴い、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員ポリシービデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは直感的な「従業員ポリシービデオメーカー」として機能し、HRチームが「内部コミュニケーション」や「コンプライアンス研修ビデオ」を迅速に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、複雑なポリシーを明確で影響力のあるビデオコンテンツに変換します。
HeyGenはどのようなHRコミュニケーションビデオの制作をサポートしますか？
HeyGenは多用途な「HRビデオメーカー」であり、ダイナミックな「オンボーディングビデオ」、情報豊富な「採用ビデオ」、重要な「ポリシー更新」など、幅広い「HRコミュニケーション」ビデオの制作をサポートします。ビデオテンプレートと自動字幕が、あらゆるHRニーズに対する制作を効率化します。
HeyGenは非技術的なユーザーにとって効果的なAIビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは技術的なスキルに関係なく、誰にでもアクセス可能な「AIビデオメーカー」として設計されています。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、充実したメディアライブラリなどの機能により、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルなビデオ制作を簡単にします。
HeyGenは多言語のコンプライアンス研修ビデオの制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なボイスオーバー生成と多言語の自動字幕を備えた包括的な「コンプライアンス研修ビデオ」の制作を支援します。これにより、重要な「ポリシー更新」が多様な従業員層に効果的に届き、組織全体の内部コミュニケーションが向上します。