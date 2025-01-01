従業員ポリシービデオジェネレーター：迅速、簡単、効果的

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、効率的なHRコミュニケーションのために明確でプロフェッショナルなポリシービデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員を対象にした60秒の重要なコンプライアンス研修ビデオを想像してください。新しいデータプライバシー規制に焦点を当て、真剣で権威あるビジュアルトーンと明確でプロフェッショナルなナレーションで提供されます。このビデオは、重要なポイントと責任を簡潔に説明し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な法律用語を正確に表現し、規制要件に対応する堅牢なAIビデオジェネレーターとして機能します。
サンプルプロンプト2
新しい会社のイニシアチブに関するHRコミュニケーションを改善するための30秒のダイナミックな説明ビデオを求めています。明るくモダンなビジュアルスタイルと魅力的なモーショングラフィックス、フレンドリーで励みになる音楽トラックを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、重要なメッセージを明確かつ簡潔に伝え、複雑な情報を理解しやすく視覚的に魅力的にし、従業員のエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト3
部門リーダー向けに新しいソフトウェアの導入に関する50秒の包括的なトレーニングビデオを開発し、画面録画とプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、明確で段階的なビジュアルアプローチで情報を提示します。内部トレーナー向けに設計されたこのビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、関連する画像やBロールでビジュアルを強化し、全体的な指導の質を向上させ、効果的な学習のための洗練されたプロフェッショナルな出力を保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

従業員ポリシービデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルで魅力的な従業員ポリシービデオを簡単に作成します。HRチームに明確で一貫した情報を提供し、理解を深め、コンプライアンスを確保します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、詳細なテキストを動的なビデオコンテンツに変換し、複雑なポリシーを簡単に表現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
リアルなAIアバターの多様な選択肢から選び、従業員ポリシーをプロフェッショナルで魅力的に伝えるオンスクリーンプレゼンターとして活用します。
3
Step 3
ブランドに合わせてカスタマイズ
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴや色を統合し、ポリシービデオ全体でブランド一貫性のあるビジュアルを維持します。
4
Step 4
エクスポートと展開
自動字幕/キャプション付きの最終的な従業員ポリシービデオを生成し、組織全体で包括的なコンプライアンス研修をサポートするために配布します。

使用例

HRコミュニケーションを通じたポジティブな職場文化の育成

魅力的なAIビデオを使用して、会社の価値観、倫理ガイドラインを伝え、職場ポリシーの遵守を促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして従業員ポリシーとトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、従業員ポリシービデオとトレーニングビデオの制作を革新します。カスタマイズ可能なAIアバターと簡単なテキスト-to-ビデオ機能により、組織はHRコミュニケーションを強化するための魅力的で一貫したコンプライアンス研修コンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenが従業員のオンボーディングとポリシー更新に効率的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを簡素化することで、従業員のオンボーディングとポリシー更新に最適です。これにより、HRチームはテキストを動的なビデオコンテンツに迅速に変換し、複雑なビデオ編集を必要とせずに重要な情報をタイムリーかつ効果的に伝達できます。

HeyGenはトレーニング以外のさまざまなHRコミュニケーションニーズに使用できますか？

もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームは、トレーニングビデオだけでなく、より広範なHRコミュニケーションのための強力なツールとして機能します。魅力的な説明ビデオ、内部発表、その他のHR関連コンテンツを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを高め、労働力を情報で満たすことができます。

HeyGenのAIアバターとボイスオーバーは、プロフェッショナルな企業ビデオにどのように貢献しますか？

HeyGenの最先端のAIアバターと高品質なボイスオーバーは、企業ビデオにおいてプロフェッショナルでブランド一貫性のある視覚および聴覚体験を保証します。この機能により、洗練されたトレーニングビデオ、ポリシー更新、および一般的なHRコミュニケーションを作成し、ブランドの整合性を維持し、従業員を効果的に引き付けることができます。