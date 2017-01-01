簡単なオンボーディングのための社員概要ビデオジェネレーター
テキストからビデオへの変換で一貫したメッセージングを実現し、魅力的な社員概要ビデオをシームレスに作成します。
潜在的な顧客をターゲットにした60秒のダイナミックな説明ビデオを作成し、新製品の主な特徴と利点をクリーンでモダンなビジュアルスタイルで紹介します。説得力のあるスクリプトによって物語が進行し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルで熱意あるナレーションと共に魅力的なビデオに変換されます。
既存の社員向けに30秒の簡潔な内部更新ビデオを開発し、新しい会社方針や成果を発表します。このプロフェッショナルで直接的な概要は、全スタッフが迅速に消化できるように設計されており、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して一貫した企業ビジュアルスタイルを確立し、自信に満ちた明確な音声トーンで提供されます。
将来の求職者を対象とした90秒のインスピレーションを与えるリクルートメントマーケティングビデオを作成し、会社の文化と社員の声を強調します。この視覚的に豊かで感情的に訴えるプロダクションは、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、会社の価値観を温かく招待的なトーンで表現し、キャリア成長に共鳴する多様で理想的なシーンで補完されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストから直接高品質なビデオを作成できる高度なテキスト-to-ビデオAIジェネレーターを提供することで、AIビデオ生成をシームレスにします。当プラットフォームは、洗練されたAIアバターとAI音声ジェネレーターを活用し、最小限の労力でスクリプトを生き生きとさせます。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの外見や声をブランドのスタイルに完全に合わせてカスタマイズできる豊富なオプションを提供しています。これにより、説明ビデオやその他のコンテンツで本当にユニークなアニメーションキャラクターを作成し、クリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenはビデオ作成を始めるためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、魅力的なコンテンツを迅速に制作するのを助けます。これにより、初心者でもビデオ編集が可能になり、すべてのプロジェクトで効率的なワークフローを確保します。
HeyGenでどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenは、ダイナミックな製品説明ビデオ、魅力的なオンボーディングビデオ、マーケティングのためのインパクトのあるコンテンツなど、さまざまな用途に対応しています。AIビデオジェネレーターの機能により、多様なコミュニケーションニーズに対応する制作プロセスが効率化されます。