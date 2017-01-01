新入社員のための45秒の歓迎ビデオを想像してください。これは、彼らの初日を少しでも和らげることを目的としています。このビデオは、会社の文化に新しい社員をスムーズに導入することを目指し、フレンドリーでプロフェッショナルな服装のAIアバターが初期のステップを案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされつつもスケーラブルな紹介を行い、明るく情報豊かな音声スタイルを維持します。

ビデオを生成