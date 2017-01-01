社員オリエンテーションビデオメーカーでオンボーディングを革新
新入社員向けの魅力的な社員オリエンテーションビデオを迅速に作成。スクリプトからテキストビデオに変換してプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象にした60秒の指導ビデオをデザインし、「オンボーディングプロセスを効率化」するために初期のステップと重要なリソースを概説します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、わかりやすいグラフィックと自信に満ちた明瞭な「スクリプトからのテキストビデオ」声で、複雑な情報を理解しやすく効率的にします。
新しいチームメンバー個々に向けた30秒の「パーソナライズされたウェルカムビデオ」を開発し、彼らの初日を記憶に残るものにし、「魅力的」にします。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に個人的で温かいもので、彼らの即時のチームの短く親しみやすいクリップを紹介する可能性があります。「ボイスオーバー生成」を活用してカスタマイズされた挨拶を届け、各新入社員が最初から特別に価値を感じられるようにします。
新入社員向けに必須ツールのナビゲートに関する50秒のクイックガイドビデオを制作し、初期の「トレーニング」モジュールとして、さまざまな役割に「簡単にカスタマイズ」できるようにします。実用的なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明確な画面デモンストレーションと正確な指導的な声で進行します。ビデオ全体に「字幕/キャプション」を組み込むことで、アクセシビリティと理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員のオンボーディングプロセスを向上させますか？
HeyGenはHRチームが新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオを迅速に作成できるようにします。AIを活用した機能により、会社の価値観、ポリシー、職務内容を効果的にカバーする高品質なオンボーディングビデオの制作プロセスを効率化します。
HeyGenは使いやすいオンボーディングビデオメーカーですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、広範なビデオ制作経験がなくてもオンラインでオンボーディングビデオを作成できます。直感的なビデオテンプレート、ドラッグアンドドロップ機能、スクリプトからのテキストビデオにより、新入社員向けの魅力的なコンテンツを簡単にカスタマイズできます。
HeyGenで異なる新入社員向けにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、ロゴやカラーを含むブランド要素をカスタマイズし、さまざまな役割や部署に特化したメッセージを統合できます。AIアバターやボイスオーバー生成を活用して、各ビデオを新入社員にとって歓迎されるものにし、関連性を持たせることができます。
HeyGenはトレーニングとオリエンテーションビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオに効率的に変換することで、重要なトレーニングとオリエンテーションビデオの作成を大幅に効率化します。これにより、知識共有を促進し、新入社員が会社のポリシーや技術チュートリアルを迅速に理解できる標準化されたプロセスが確保されます。