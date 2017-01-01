社員オリエンテーションビデオメーカーでオンボーディングを革新

新入社員向けの魅力的な社員オリエンテーションビデオを迅速に作成。スクリプトからテキストビデオに変換してプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成。

新入社員向けに45秒の魅力的なイントロダクションを作成し、「社員オリエンテーションビデオメーカー」アプローチを活用して会社の文化に迎え入れましょう。ビジュアルスタイルは温かく招き入れるもので、陽気な「AIアバター」が主要なチームメンバーや部署を紹介し、明るく親しみやすい声で彼らの旅にポジティブなトーンを設定します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員を対象にした60秒の指導ビデオをデザインし、「オンボーディングプロセスを効率化」するために初期のステップと重要なリソースを概説します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、わかりやすいグラフィックと自信に満ちた明瞭な「スクリプトからのテキストビデオ」声で、複雑な情報を理解しやすく効率的にします。
サンプルプロンプト2
新しいチームメンバー個々に向けた30秒の「パーソナライズされたウェルカムビデオ」を開発し、彼らの初日を記憶に残るものにし、「魅力的」にします。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に個人的で温かいもので、彼らの即時のチームの短く親しみやすいクリップを紹介する可能性があります。「ボイスオーバー生成」を活用してカスタマイズされた挨拶を届け、各新入社員が最初から特別に価値を感じられるようにします。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに必須ツールのナビゲートに関する50秒のクイックガイドビデオを制作し、初期の「トレーニング」モジュールとして、さまざまな役割に「簡単にカスタマイズ」できるようにします。実用的なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明確な画面デモンストレーションと正確な指導的な声で進行します。ビデオ全体に「字幕/キャプション」を組み込むことで、アクセシビリティと理解を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員オリエンテーションビデオメーカーの使い方

新入社員を歓迎し、オリエンテーションプロセスを簡単に効率化するために、魅力的でプロフェッショナル、かつパーソナライズされたオンボーディングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
事前に作成されたビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。これにより、プロジェクトを効率的に開始できます。
2
Step 2
AIとブランディングでカスタマイズ
会社のブランド要素を統合し、AIアバターを活用してパーソナライズされたウェルカムを作成します。これにより、社員オンボーディングビデオが本当にユニークで魅力的なものになります。
3
Step 3
メディアと編集で強化
広範なライブラリから関連メディアを追加し、ボイスオーバーを生成し、ビデオエディターを使用してコンテンツを洗練させます。メッセージが明確で魅力的であることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと共有の効率化
字幕を追加してオリエンテーションビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。これにより、シームレスなコラボレーションと新入社員への簡単な配布が可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルカム＆カルチャービデオを作成

.

パーソナライズされたウェルカムメッセージで新入社員を鼓舞し、魅力的なビデオストーリーテリングを通じて会社の文化を紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員のオンボーディングプロセスを向上させますか？

HeyGenはHRチームが新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオを迅速に作成できるようにします。AIを活用した機能により、会社の価値観、ポリシー、職務内容を効果的にカバーする高品質なオンボーディングビデオの制作プロセスを効率化します。

HeyGenは使いやすいオンボーディングビデオメーカーですか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、広範なビデオ制作経験がなくてもオンラインでオンボーディングビデオを作成できます。直感的なビデオテンプレート、ドラッグアンドドロップ機能、スクリプトからのテキストビデオにより、新入社員向けの魅力的なコンテンツを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenで異なる新入社員向けにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、ロゴやカラーを含むブランド要素をカスタマイズし、さまざまな役割や部署に特化したメッセージを統合できます。AIアバターやボイスオーバー生成を活用して、各ビデオを新入社員にとって歓迎されるものにし、関連性を持たせることができます。

HeyGenはトレーニングとオリエンテーションビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオに効率的に変換することで、重要なトレーニングとオリエンテーションビデオの作成を大幅に効率化します。これにより、知識共有を促進し、新入社員が会社のポリシーや技術チュートリアルを迅速に理解できる標準化されたプロセスが確保されます。