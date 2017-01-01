従業員オリエンテーションビデオジェネレーター：新入社員のエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して魅力的な従業員オンボーディングビデオを簡単に作成し、印象的な第一印象を残しましょう。
チームメンバー向けに、HeyGenをオンボーディングビデオメーカーとして効果的に活用するための2分間のチュートリアルを開発してください。このビデオは、スクリプトから最終ビデオまでのシームレスなプロセスに焦点を当て、主要なUI要素を強調し、HeyGenのスクリプトからビデオへのテキスト機能を使用して生成された魅力的で指導的なAIボイスオーバーを採用した動的なステップバイステップのビジュアルウォークスルーを採用してください。
HRおよびL&Dの専門家をターゲットにした60秒のプロモーションビデオを想像してください。新しい採用者のオンボーディングコンテンツをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズする方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されていて活気があり、多様なテンプレートのカスタマイズと企業のブランディング要素を示し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調するプロフェッショナルなボイスオーバーとアップビートなバックグラウンドミュージックで強化されています。
コンテンツクリエイターと管理者向けに、さまざまなプラットフォームで従業員のオンボーディングビデオを効率的にエクスポートおよび共有する方法を示す45秒の簡潔なガイドを作成してください。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートによって促進される迅速な移行とスムーズな配信を強調するエネルギッシュなオーディオトラックで、さまざまなエクスポートオプションとプラットフォーム統合を強調する高速ペースのものにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員オリエンテーションビデオの技術的な作成を支援しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへのスクリプトを動的なコンテンツに変換することで、従業員オリエンテーションビデオの技術的な作成を簡素化します。ユーザーはAIアバターとAIボイスオーバー生成を活用して、迅速にプロフェッショナルで一貫性のあるビデオを作成できます。これにより、HeyGenは包括的な新入社員オンボーディングのための効率的なAIビデオメーカーとなります。
HeyGenはオンボーディングビデオの視覚的および音声的な品質を向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高品質なAIボイスオーバー生成などの高度な機能を通じて、オンボーディングビデオの視覚的および音声的な品質を向上させます。さらに、豊富なメディアライブラリ、カスタムビデオテンプレート、ブランディングコントロールを利用して、洗練された魅力的なコンテンツを作成できます。これにより、すべての新入社員にプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。
HeyGenは新入社員オンボーディングコンテンツのブランディングとエクスポートオプションをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他の視覚要素を新入社員オンボーディングコンテンツに直接統合できます。公開のために、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートし、従業員オンボーディングビデオがどのプラットフォームにも完璧に適合するようにします。
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにして魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、AIボイスオーバーの生成やテキストからビデオへのスクリプトによる動的なビジュアルの提供、カスタマイズ可能なAIアバターの提供など、多くの複雑な制作タスクを自動化することで、魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を大幅に効率化します。これにより、広範な編集知識がなくても迅速なコンテンツ生成が可能になります。