社員オンボーディングビデオメーカー：プロセスを簡素化

新入社員を魅了するパーソナライズされたオンボーディングビデオを提供します。リアルなAIアバターを使用して、社員の定着率と会社文化を向上させる効果的な紹介を行います。

新入社員に向けて、会社の文化を紹介する45秒のアニメーション動画を作成し、主要な価値観とチームスピリットを紹介します。この魅力的なオンボーディング動画では、親しみやすいAIアバターが視聴者を案内し、温かみのあるAI生成のナレーションが新入社員にとって魅力的な第一印象を与えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内コミュニケーションプラットフォームの使い方を説明する60秒の指導用オンボーディング動画を開発します。この明確で簡潔なガイドは、新入社員向けにスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用し、正確さを確保します。プロフェッショナルなビジュアルと明確な字幕を備え、効果的なトレーニングコンテンツを作成するためにスキルは不要であることを示します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、会社内のユニークな福利厚生と成長機会を強調する30秒の励まし動画を制作し、社員の定着率を高めます。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンからの事前作成されたビデオテンプレートを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのポジティブなストック映像を組み込み、エネルギッシュなビジュアルスタイルと励ましのバックグラウンドスコアで提示します。
サンプルプロンプト3
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用して、チームリーダーから新入社員一人ひとりに向けた20秒のパーソナライズされた歓迎メッセージを作成します。この温かくプロフェッショナルな動画は、リアルなAIアバターがボイスオーバー生成によってカスタムメッセージを話し、新入社員がオンボーディングプロセスで特別に認識されていると感じるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員オンボーディングビデオメーカーの使い方

動的でパーソナライズされたビデオコンテンツで社員のオンボーディングを変革します。新しいチームメンバーを歓迎し、定着率を高める魅力的な体験を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
社員オンボーディングビデオを簡単に始めるために設計された事前作成されたビデオテンプレートとシーンから選択します。
2
Step 2
パーソナライズされたメッセージを追加
スクリプトを追加してビデオを簡単にカスタマイズします。高度なボイスオーバー生成を活用してコンテンツを生き生きとさせ、新入社員にとって明確で魅力的な体験を確保します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ロゴやカラーのブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を適用します。これにより、オンボーディングコンテンツが一貫して会社の独自の文化を反映します。
4
Step 4
エクスポートと展開
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、生成AIプラットフォームで開発された高品質のコンテンツをあらゆる配信チャネルに準備し、ビデオ作成を完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の文化とビジョンの育成

新しいチームメンバーに、会社の使命、価値観、活気ある文化を効果的に伝える魅力的なビデオでインスピレーションを与えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スキルがなくても簡単に「社員オンボーディングビデオ」を作成できるようにします。私たちの「生成AIプラットフォーム」はプロセス全体を効率化し、新入社員の「オンボーディング」をシームレスな体験にします。

HeyGenのオンボーディングビデオを会社の文化に合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムブランディング、ロゴ、カラーを通じて「会社の文化」に完全に一致する「パーソナライズされたビデオ」を作成することを可能にします。これにより、「新入社員」は初日からつながりを感じることができます。

HeyGenはオンボーディングコンテンツにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、「AIアバター」や「AI生成のナレーション」などの高度な「AI機能」を活用して、「オンボーディングビデオ」を生き生きとさせます。「テキスト-to-ビデオ」機能により、スクリプトを効率的に動的な「アニメーションビデオ」コンテンツに変換します。

HeyGenは迅速なオンボーディングビデオ制作のためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは「事前作成されたビデオテンプレート」のライブラリを提供し、「社員オンボーディングビデオメーカー」プロセスを加速します。これらのテンプレートは、「自動化されたワークフロー」と「ブラウザベースの編集」と組み合わせて、プロフェッショナルな「オンボーディングビデオ」を迅速に作成し、「社員の定着率」を向上させます。