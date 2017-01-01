社員オンボーディングビデオジェネレーター: 迅速かつ簡単なAIビデオ

AIアバターを使用して新入社員向けのトレーニングを数分で実現するビデオ作成を簡素化します。

活気あるテックスタートアップの新入社員向けに、45秒のダイナミックなウェルカムビデオを作成してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックトランジションを特徴とし、フレンドリーでプロフェッショナルな声のナレーションで明るいトーンを設定します。HeyGenの「AIアバター」を利用して主要なチームメンバーを紹介し、「新入社員オンボーディング」体験を初日から魅力的で個人的なものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャー向けに、リモート社員に会社文化を紹介する60秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは温かく、歓迎的で多様性に富んだもので、プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」の中で魅力的な「アニメーションキャラクター」を特徴とします。音声はフレンドリーで安心感のあるナレーションが必要で、コアバリューを明確にし、帰属意識を促進し、これらの「オンボーディングビデオ」を本当に影響力のあるものにします。
サンプルプロンプト2
部門長向けに、特定の新しいツールやプロセスをチームに説明する30秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、明確で簡潔なビジュアルスタイルが必要で、画面上のテキストを目立たせ、「テキストをビデオに」変換する要素を取り入れ、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのプロフェッショナルなストック映像で補完します。音声は情報豊かで権威あるもので、この「オンボーディングトレーニング」を魅力的で理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト3
国際的なチームを歓迎するために設計された75秒の包括的なガイドを想像してください。「オンボーディングビデオメーカー」の例として、プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルが必要で、多様な背景を示し、包括性を伝えます。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、言語を超えて明確で適応可能な音声を提供し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保し、すべての新入社員が「オンボーディングトレーニング」資料を効果的に理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

社員オンボーディングビデオジェネレーターの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを使用して、新入社員を歓迎し、彼らの統合をスムーズにする魅力的でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
オンボーディングコンテンツを作成または貼り付けることから始めます。強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、新入社員向けのビジュアルナラティブに瞬時に変換します。
2
Step 2
テンプレートでカスタマイズ
オンボーディング用にデザインされたさまざまな既製のビデオテンプレートから選択します。シーン、背景、要素をパーソナライズして、会社のブランドとメッセージに合わせます。
3
Step 3
ボイスオーバーで強化
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、複数の言語で自然な音声を生成し、グローバルチームに明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、内部プラットフォームや新入社員に直接簡単にエクスポートして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルカムメッセージを届ける

AIを使用して、インスピレーションを与え、情報を提供するウェルカムビデオを作成し、新入社員が価値を感じ、会社文化に迅速に統合されるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、影響力のある社員オンボーディングビデオを作成するプロセスを、幅広い既製のビデオテンプレートを提供することで簡素化します。テンプレートを簡単に選択し、カスタマイズして、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングコンテンツを迅速に作成し、ビデオ作成を大幅に簡素化します。

HeyGenはパーソナライズされたオンボーディングビデオのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、オンボーディングビデオがブランドアイデンティティを反映するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタムロゴや色でビデオをブランド化し、シーンやコンテンツを調整して、パーソナライズされた効果的な新入社員オンボーディング体験を作成できます。

HeyGenはリアルなアバターを使用してAIオンボーディングビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを特徴とする高品質なAIオンボーディングビデオを生成することができます。これらの高度なアニメーションキャラクターは、メッセージを一貫して伝えることができ、HeyGenは新入社員を魅了する効果的なAIオンボーディングビデオメーカーです。

HeyGenはどのようにしてスクリプトをプロフェッショナルなオンボーディングトレーニングビデオに変換するのを支援しますか？

HeyGenは、ユーザーがスクリプトを魅力的なオンボーディングトレーニングビデオに簡単に変換できるようにします。スクリプトを作成するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの機能がナレーションとビジュアルコンテンツを生成し、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成できます。