活気あるテックスタートアップの新入社員向けに、45秒のダイナミックなウェルカムビデオを作成してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックトランジションを特徴とし、フレンドリーでプロフェッショナルな声のナレーションで明るいトーンを設定します。HeyGenの「AIアバター」を利用して主要なチームメンバーを紹介し、「新入社員オンボーディング」体験を初日から魅力的で個人的なものにします。

