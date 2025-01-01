今月の社員ビデオメーカー：スターを認識する

AI搭載のテンプレートで簡単に魅力的な今月の社員ビデオを作成し、チームの士気を高めましょう。

チームの士気を高めるために、社内コミュニケーション用にデザインされた30秒の「今月の社員」ビデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで活気あるビジュアルスタイルと、インスピレーションを与える背景音楽を特徴とし、受賞者の業績を強調するHeyGenの音声生成機能による明瞭なAIナレーションを含めるべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
同僚や部門リーダーを対象にした45秒の「社員スポットライトテンプレート」ビデオを開発し、受賞者を現代的でクリーンなビジュアルスタイルで紹介し、個人的なタッチを加えます。HeyGenのAIアバター機能を活用して、個別のメッセージを届け、集中力を維持するために控えめな背景音楽を使用してください。
サンプルプロンプト2
社員の成功を祝うために、会社全体の発表やソーシャルメディア共有用の60秒の魅力的なビデオを制作してください。このダイナミックで視覚的に豊かな作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロフェッショナルなビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、楽観的な音楽と明確なメッセージを伴って魅力的なコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
リーダーシップと直接のチームが優秀さを正式に認識するために意図された、エレガントでプロフェッショナルなビジュアルスタイルの30秒の「社員賞ビデオ」をデザインしてください。このビデオには、インスピレーションを与える背景音楽を含め、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、主要な業績が明確に伝えられるようにし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じてメッセージを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月の社員ビデオメーカーの使い方

AI搭載のツールとカスタマイズ可能なテンプレートで、業績を祝福し、チームの士気を高める魅力的な今月の社員ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
「社員スポットライトテンプレート」を含むさまざまなプロフェッショナルなテンプレートから選択し、豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを使用してビデオを迅速にデザインします。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
テキスト、写真、映像を追加してビデオを個別化します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、祝福された社員に心のこもった「個別のメッセージ」を伝えます。
3
Step 3
AI要素を統合
リアルな「AIアバター」を追加したり、「音声生成」を利用して業績を語り、感謝の意を表すことで、ビデオにプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
今月の社員ビデオの作成を完了し、「プラットフォーム全体で共有」します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、ビデオをさまざまなソーシャルメディアチャネルや社内コミュニケーションに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社員のエンゲージメントと定着率を向上

.

AI搭載の認識ビデオを利用して、社員のエンゲージメントを高め、感謝を通じて定着率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして影響力のある今月の社員ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な「今月の社員ビデオメーカー」として機能し、「AI搭載のテンプレート」と強力な「オンラインビデオメーカー」を活用して、簡単に「魅力的なコンテンツ」を「作成」できます。テキストを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを生成し、「今月の社員ビデオ」の認識プロセスを効率化します。

「社員スポットライトテンプレート」を完全にカスタマイズして、会社のブランドアイデンティティに合わせることはできますか？

もちろんです。HeyGenは「カスタマイズ可能なテンプレート」を提供しており、専用の「社員スポットライトテンプレート」を含んでいます。これにより、「フォント、レイアウト、カラースキーム」を完全に調整できます。ブランドの特定の「ブランディングコントロール」を簡単に適用して、認識ビデオが会社の美学に完全に一致するようにします。

HeyGenは認識ビデオで個別のメッセージを届けるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはその高度な機能を通じて「個別のメッセージ」を大幅に強化します。リアルな「AIアバター」を利用してメッセージを伝えたり、テキストから自然な音声の「AIナレーション」を生成したりすることで、各認識がユニークで個人的で影響力のあるものになります。

HeyGenはどのようにしてチームの士気を高め、プラットフォーム全体で社員の認識を効果的に共有できますか？

HeyGenは「チームの士気を高める」ために設計されており、「認識」のための高品質で「魅力的なコンテンツ」を簡単に制作できます。作成された認識ビデオは、プラットフォーム全体でシームレスに共有できるようにリサイズおよびエクスポートされ、組織内で広く認識と感謝が行き渡るようにします。