従業員士気向上ビデオメーカー：チームスピリットを高める
直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを使用して、従業員のエンゲージメントを高め、ワークフローを簡素化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーやマネージャーを対象とした30秒の従業員表彰ビデオを開発し、温かく祝福的なビジュアルスタイルとポジティブなバックグラウンドミュージックで、優れたチームの貢献を強調し、ポジティブな企業文化を強化します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、個別の感謝の意を伝えましょう。
部門長やクロスファンクショナルチーム向けの60秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、プロフェッショナルで明確かつ情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを採用して、重要な更新を効率的に伝え、効果的なオンラインビデオメーカーソリューションを提供します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、複雑な情報をクリアにナレーションします。
新入社員と既存のチームメンバーの両方を対象とした20秒の従業員士気向上ビデオを作成し、親しみやすく歓迎的なビジュアルスタイルと軽快なバックグラウンドミュージックで、帰属意識とコミュニティ感を育みます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、迅速かつ効果的なメッセージを伝えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンラインビデオメーカーのプロジェクトにおける創造性を高めることができますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターと多様なビデオテンプレートを通じて、ユーザーが魅力的なコンテンツを制作することを可能にします。スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換し、プロフェッショナルな仕上がりで創造的なビジョンを実現します。
HeyGenは従業員の士気を高めるための理想的な内部コミュニケーションビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的な内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化し、従業員のエンゲージメントと士気を高めるのに役立ちます。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、個別のメッセージ、表彰ビデオ、またはモチベーショナルコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenのAIアバターは、効果的な従業員表彰ビデオを簡単に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenのAIアバターは、カスタム従業員表彰ビデオの制作を大幅に効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがメッセージを話すリアルなアバターを生成し、心のこもった表彰のための効率的な自動ビデオ編集ツールとなります。
HeyGenのプラットフォームは、会社文化のためのプロフェッショナルなモチベーショナルビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなテンプレートとAIテキスト読み上げを提供し、モチベーショナルビデオコンテンツの作成を簡素化します。これにより、誰でも広範な編集スキルを必要とせずに、会社文化を強化する魅力的なビデオを制作できます。