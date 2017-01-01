従業員ライフサイクルビデオメーカー：エンゲージメントと定着率を向上
採用から退職まで、シームレスなテキストからビデオへの変換でHRを変革する魅力的なビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
求職者と人材獲得チームを対象にした90秒の魅力的な雇用者ブランディングビデオをデザインし、ダイナミックなシーンと従業員の証言を通じて会社の文化を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、活気に満ちたインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを作成し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完し、スクリプトからシームレスにナラティブを生成します。
新しい会社方針を説明する45秒の簡潔な社内コミュニケーションビデオを制作し、すべての既存の従業員を対象とします。このビデオは、明確で情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、ミニマリストなグラフィックスとプロフェッショナルなナレーションを使用して、最大限の理解を確保し、自動字幕/キャプションを使用し、関連するBロール映像のためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
従業員のマイルストーンやチームの成果を祝う30秒のビデオを作成し、すべての従業員と上級管理職を対象にして従業員の満足度と定着率を向上させます。このビデオは、明るい色と陽気な音楽を特徴とする高揚感のあるビジュアルスタイルを持ち、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンから迅速に組み立てられます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員ライフサイクルビデオと雇用者ブランディングを強化できますか？
HeyGenは、オンボーディングからオフボーディングまで、HRチームが魅力的な従業員ライフサイクルビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なブランディングオプションを活用して、雇用者ブランドと会社文化を強化するプロフェッショナルでブランド化されたビデオコンテンツを制作します。
HeyGenは魅力的なHRビデオを生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成や多様なAIアバターライブラリなどの強力なAI駆動の機能を備え、HRビデオの作成を効率化します。これにより、内部コミュニケーションやトレーニングのための高品質なアニメーションテンプレートを迅速に作成でき、広範なビデオ編集スキルは不要です。
HeyGenは新入社員向けのパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、パーソナライズされたウェルカムビデオや包括的なオンボーディングビデオを作成するのに最適です。ビデオテンプレート、完全なカスタマイズ、および企業のアイデンティティを活用して、新しい従業員が最初から価値を感じ、情報を得られるようにします。
HeyGenはあらゆる種類の社内コミュニケーションビデオ作成に直感的なプラットフォームですか？
はい、HeyGenは誰でもプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成できるように設計された直感的なオンラインビデオエディターです。事前に作成されたテンプレートと強力なアニメーション機能を使用して、アナウンスからトレーニングまで、従業員コンテンツのビデオワークフローを簡単に生成できます。ビデオの経験は不要です。