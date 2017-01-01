HRプロフェッショナルを対象に、オンボーディングなどのプロセスを効率化するための従業員ライフサイクルジェネレーターの利点を理解するための45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、魅力的なデータビジュアライゼーションとAIアバターによる親しみやすく明確な声を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、これらの複雑なトピックのコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調してください。

