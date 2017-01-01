従業員ライフサイクルジェネレーター: HRジャーニーをマスターする
従業員体験を向上させ、ライフサイクル全体でのタレント定着を促進し、HeyGenのテンプレートとシーンを使って動的なビデオコンテンツを手軽に活用しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスリーダーやHR戦略家向けに、従業員体験に焦点を当てることで従業員の定着率が向上することを示す60秒のテスティモニアルスタイルのビデオを想像してください。このビデオは、インスピレーションを与える現代的なビジュアルスタイルを採用し、感動的なバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを使用して、パフォーマンス管理に関連する成功事例を示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、魅力的なビジュアルを簡単に追加する方法を強調してください。
HRコンサルタントやチームリーダー向けに、HR戦略を洗練するための従業員ジャーニーマッピングツールの効果的な利用法を説明する30秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでクリーンにし、インフォグラフィックスタイルの要素を使用し、直接的で簡潔なAIアバターがメッセージを伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、視覚的に魅力的な説明を迅速に構築し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを補完してください。
タレントアクイジションスペシャリストやHRジェネラリストを対象に、従業員ライフサイクル内の採用とオンボーディングフェーズを最適化することで、全体的なタレント定着率を向上させる方法を示す50秒の明るく情報豊かなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくポジティブにし、ステップバイステップのデモンストレーションと楽観的なバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのように迅速に魅力的なコンテンツを生成できるかを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員ライフサイクル体験をどのように向上させますか？
HeyGenはHRプロフェッショナルが従業員ジャーニーの各段階で魅力的なビデオコンテンツを作成することを可能にします。ダイナミックな採用やオンボーディングから継続的な開発、タレント定着まで、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなコミュニケーションを提供し、全体的な従業員体験を向上させます。
AIビデオエージェントは従業員体験の向上にどのように役立ちますか？
HeyGenによって強化されたAIビデオエージェントは、採用、オンボーディング、パフォーマンス管理、エンゲージメントイニシアチブのためにパーソナライズされたメッセージを提供することでコミュニケーションを効率化します。この革新的なアプローチは、従業員ライフサイクル全体で一貫した高品質の情報を効率的に提供することで、従業員体験を大幅に向上させます。
HeyGenはHRチームが効果的なHR戦略コンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは複雑なHR戦略を簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換するためのツールを提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とブランディングコントロールを活用して、従業員の開発をサポートし、より強力なエンゲージメントを促進し、タレント定着戦略を強化するプロフェッショナルなビデオを制作します。
HeyGenはさまざまな段階のための従業員ライフサイクルジェネレーターを提供していますか？
伝統的な「ジェネレーター」としての自動化された意思決定を行うものではありませんが、HeyGenはすべての従業員ライフサイクル段階のための多様なビデオコンテンツを生成する強力なコンテンツ作成プラットフォームとして機能します。AIアバター、ボイスオーバー生成、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、オンボーディング、パフォーマンス管理、開発などのために迅速に影響力のあるビデオを制作します。