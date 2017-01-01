迅速なトレーニングのための従業員学習ビデオメーカー
魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを備えたドラッグ＆ドロップビデオビルダーを活用して、迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャー向けに、部門のワークフローを効率的に新しいチームメンバーに紹介するための45秒のオンボーディングビデオを開発してください。HeyGenの研修ビデオテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、ダイナミックな視覚スタイルとアップビートな音楽トラックを使用して、洗練されたコンテンツを迅速に制作します。
チームメンバー向けに、最新の製品機能を素早く復習するための30秒のセールストレーニングビデオを制作してください。HeyGenの字幕/キャプション機能とメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、スピーディーでモダンな視覚スタイルと簡潔なナレーションで、魅力的なビジュアルを提供します。
社内ITサポートスタッフ向けに、新しいソフトウェアのインストールプロセスをステップバイステップで示す75秒のチュートリアルビデオを作成してください。詳細で明確な視覚スタイルと落ち着いた説明的なナレーションを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを効率的に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な従業員研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。その直感的なプラットフォームは強力なトレーニングビデオメーカーとして機能し、従業員向けに高品質なコンテンツを迅速に制作するのを助けます。
特定の学習ニーズに合わせて研修ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは研修ビデオの広範なカスタマイズを提供します。さまざまな研修ビデオテンプレートを利用し、ボイスオーバー生成を組み込み、クローズドキャプションを追加することで、すべての従業員に合わせたチュートリアルビデオを作成できます。
HeyGenでどのような種類の従業員学習ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、オンボーディングビデオ、セールストレーニングビデオ、包括的なチュートリアルビデオなど、さまざまな従業員学習ビデオを作成できます。ドラッグ＆ドロップビデオビルダーを使用して、従業員向けに多様なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはすべての企業に研修ビデオが必要ですか？
はい、HeyGenはあらゆる規模の企業にとって理想的な従業員学習ビデオメーカーであり、効率的に研修ビデオを作成するために設計されています。メディアライブラリサポートやブランディングコントロールなどの機能により、すべての従業員にとってシームレスでプロフェッショナルなビデオ編集体験を提供します。