社員指導ビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、高品質のトレーニングビデオを簡単に制作。オンボーディングやコンプライアンスに最適です。

141/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員向けに、新しい経費報告システムに関する60秒のトレーニングビデオを制作します。明確でプロフェッショナルなステップバイステップのビジュアルと、明るい背景音楽、正確なナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、迅速に正確なナレーションを生成し、一貫したメッセージングを確保して効果的な知識共有を実現します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを開発し、どのように簡単に新しい教育コンテンツを作成できるかを紹介します。このビデオは、ダイナミックで目を引くビジュアルと自信に満ちたエネルギッシュな声を特徴とし、AIによる迅速なビデオ作成を強調します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなトレーニングモジュールを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェアアップデートに関する90秒の詳細な指導ビデオを、グローバルチームメンバー向けに作成します。クリーンで情報豊かなグラフィックと落ち着いた権威あるAIボイスを使用します。ビデオには多言語の字幕/キャプションを含め、すべての国際的な同僚にアクセス可能にし、アクセス可能なメディアを通じて効果的な社員オンボーディングを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員指導ビデオジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的な社員トレーニングビデオの作成を効率化。コンテンツをプロフェッショナルで理解しやすい指示に迅速に変換し、時間を節約し知識共有を強化します。

1
Step 1
コンテンツを作成
トレーニングスクリプトを入力することから始めます。AIを活用したプラットフォームがスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、指導資料の基盤を形成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、指示を視覚的に表現します。これにより、カメラや俳優を必要とせずに、トレーニングコンテンツにプロフェッショナルで親しみやすいタッチを加えます。
3
Step 3
強化と洗練
ナレーション生成、カスタムブランディング、自動字幕/キャプションでビデオをパーソナライズします。メッセージが明確でアクセスしやすく、会社の美学に合致していることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと共有
指導ビデオが完成したら、希望のフォーマットやアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質なトレーニングコンテンツをチームに配布し、一貫した知識共有と効果的な社員オンボーディングを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な社員手順を明確化

.

複雑な業務プロセスやコンプライアンスガイドラインを、理解しやすい指導ビデオに変換し、社員の明確な理解を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な社員トレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenはAIアバターとAIナレーションを使用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを制作する力を提供します。テキストを魅力的な指導ビデオに変換し、社員トレーニング、コンプライアンス研修、包括的な知識共有に最適です。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含む強力なAIビデオ作成ツールを提供します。これにより、高品質なビデオを迅速に生成し、ビデオ制作のワークフロー全体を効率化します。

HeyGenは多様な指導ビデオの迅速な生成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと多言語機能を活用して、幅広い指導ビデオを迅速に生成できます。これにより、社員のオンボーディングから技術トレーニングまで、メッセージが効果的に伝わります。

L&Dチーム向けに、HeyGenはどのようにスケーラブルなコース作成を支援しますか？

HeyGenはL&Dチームにスケーラブルなコース作成のための直感的なプラットフォームを提供し、チュートリアルビデオライブラリを迅速に開発できます。AIアバターや豊富なメディアライブラリを活用して、包括的なトレーニングプログラムを効率的に構築します。