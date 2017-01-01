従業員ハンドブックビデオメーカー：コンプライアンスとエンゲージメントを向上
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオを瞬時に作成し、ポリシー更新とHRトレーニングを合理化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の全従業員を対象に、従業員ハンドブック内の重要な変更を強調し、会社全体のコンプライアンスを確保するための60秒のポリシー更新ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでシンプルであり、インフォグラフィックスタイルのアニメーションを使用して明確にし、落ち着いた権威あるボイスオーバー生成とアクセシビリティのための字幕/キャプションを組み合わせ、複雑な「ポリシービデオ」を「内部コミュニケーション」において理解しやすくします。
特定のワークフローやプロセスに焦点を当てた、従業員ハンドブックビデオからの特定のモジュールリフレッシャーを必要とする従業員向けの30秒のトレーニングビデオをデザインしてください。メディアライブラリ/ストックサポートから選ばれたダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと魅力的なアニメーション要素を使用し、エネルギッシュなボイスオーバーで補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用することで、HRチームが「ワークフローを合理化」し、ターゲットを絞った「トレーニングビデオ」を迅速に制作できます。
会社のコアバリューと文化を紹介する50秒の魅力的なビデオを作成し、「従業員ハンドブックビデオメーカー」コンテンツから派生し、見込みのある新入社員に強い帰属意識を育むことを目的としています。ビジュアルとオーディオの美学はインスピレーションを与え、温かみのあるものであり、希望に満ちた映像と親しみやすく招待的な声を組み込んでいます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを通じてシンプルなスクリプトをインパクトのある「内部コミュニケーション」作品に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員ハンドブックビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な従業員ハンドブックビデオメーカーとして機能し、HRチームが複雑なポリシーを魅力的なオンボーディングビデオに迅速に変換できるようにします。AIを活用したツールとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオやポリシー更新を簡単に制作できます。
HeyGenはポリシービデオのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターや自然なボイスオーバーオプションを含む広範なビジュアル要素のカスタマイズを提供し、ポリシービデオを生き生きとさせます。また、会社のロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、一貫した内部コミュニケーションを確保できます。
HeyGenは他の種類のHRトレーニングビデオの作成にも使用できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なビデオ編集ツールであり、包括的なオンボーディングビデオやコンプライアンス研修を含むさまざまなHRコンテンツのワークフローを合理化します。テンプレートやメディアライブラリを活用して、チーム向けに魅力的なビジュアルコンテンツを作成できます。
HeyGenは内部コミュニケーションビデオのアクセシビリティとプロフェッショナルな出力をどのように確保しますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズを提供することで、内部コミュニケーションビデオのプロフェッショナルな出力を確保します。これにより、HRチームはさまざまなプラットフォームで高品質でアクセス可能なポリシービデオを効率的に配信できます。