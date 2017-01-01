新入社員向けに、従業員ハンドブックの重要なセクションを紹介する45秒の歓迎オンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、明るい色とクリーンなグラフィックを使用し、アップビートなバックグラウンドトラックと明瞭で親しみやすいAIアバターの声を伴います。このビデオはHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、従業員ハンドブックビデオの「オンボーディングビデオ」コンテンツを効果的に魅力的な紹介に変換します。

