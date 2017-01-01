社員ガイドビデオジェネレーター：迅速でAI駆動のトレーニング
スクリプトからのテキストビデオを使用して、オンボーディングと知識保持を強化する魅力的な社員トレーニングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員が迅速なプロセスガイドを必要とする場合に最適な、クリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルとHeyGenのAI生成音声を使用した45秒の簡潔なハウツービデオを開発してください。
部門長向けに、モダンで会社のブランドを反映した美しい30秒のステップバイステップユーザーガイドを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して既存のテキストドキュメントから簡単に生成します。
全世界の社員向けに、知識の保持に焦点を当てた90秒の情報ビデオを作成し、アニメーション要素とHeyGenの字幕/キャプションを使用して、多様な言語での理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的な社員トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、カスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレートとAI生成音声を使用して、魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成できます。スクリプトを自動生成し、コンテンツの一貫した外観を維持するためにカスタムブランディングを適用することも可能です。
HeyGenは効率的なビデオドキュメンテーションやハウツーガイドに使用できますか？
はい、HeyGenは社員ガイドビデオジェネレーターとして理想的で、明確なビデオドキュメンテーションやステップバイステップのユーザーガイドを作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターとAIアバターが、情報豊富なハウツービデオの制作を簡素化します。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは強力なテキストからビデオへの変換とAI生成音声を提供し、多様なグローバルチーム向けにビデオをローカライズするオプションもあります。スクリーンキャプチャビデオのような機能を使用して、コンテンツをさらに強化することができます。
HeyGenはリモートチーム間での知識保持を向上させるのに適していますか？
もちろんです。HeyGenの生成AIプラットフォームは、影響力のあるビデオドキュメンテーションや社員オンボーディング資料を作成するのに最適で、リモートチームの知識保持を向上させます。そのアクセスしやすい形式は、場所に関係なく一貫した学習を保証します。